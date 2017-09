O regresso da política na Europa

Aconteceu na semana passada o Discurso do Estado da União, o europeu não o americano. Não notou? Pois, se nem reparou, diz muito da ideia de Europa e da sua capacidade de chegar aos cidadãos europeus. Todavia mesmo para quem tenha dado pelo discurso, do Presidente da Comissão Europeia, tenho dúvidas que tenha ficado preso ao mesmo, escutando-o atentamente. Foi tal o interesse público e político que o discurso despertou, que, num país outrora indignado e bem contra os copos e as mulheres do Senhor Dijsselbloem, a omissão geográfica do Senhor Juncker nem mereceu reparos. A troca de Vigo por Lisboa, como ponto mais ocidental da União Europeia, diz-nos muito sobre o quadro mental dos eurocratas de Bruxelas e elucida-nos sobre a forma como a Península Ibérica é vista, a partir dos corredores de decisão europeus.

O discurso foi, apesar do lapso geográfico, politicamente relevante. E quando coloco o tónico na Política, quero chamar a atenção para um dos males de que esta Europa tem padecido. Só se constrói um espaço comum, uma comunidade, se a Política estiver presente e não ficar refém de burocratas, técnicos e espartilhos económicos. Sempre considerei o projecto da União Europeia como um projecto inovador e disruptivo. Juntar esforços, criar espaços comuns para potenciar mercados económicos, comerciais e culturais (este ponto ainda por fazer), é, sem dúvida, muito ambicioso.

Falamos de diferentes países, os Estados-Membros, com realidades, culturas e objectivos distintos, nem sempre síncronos. Coordenar e mobilizar vontades no mesmo sentido, mantendo as identidades próprias de cada um dos povos europeus, leva o seu tempo. Ora o que vimos das ideias de Juncker foi o regresso da Política. E ainda bem. Está na altura de abordar a questão séria de uma voz europeia com poder de facto no plano mundial. Esta ideia de cargos e divisões de poder são um empecilho para a Europa, que se faça ouvir no mundo e que permita melhorar a vida e responder às aspirações dos seus cidadãos, que dados os desafios complexos e comuns dos dias de hoje, só terão solução com esforços conjuntos e partilhados.

Claro que a voz de cada Estado-Membro, grande ou pequeno, deve ser ouvida e tida em conta, mas a necessidade de pensarmos na possibilidade de um Ministro das Finanças Europeu deve ser encarada de frente e não discutida apenas nos corredores alcatifados das chancelarias das capitais europeias. Contudo se vamos pensar a sério, devemos aprofundar tudo, garantido a democraticidade da União. Colocar tudo em causa e criar formas de aproximar os europeus dos seus decisores políticos. O poder de votar é, apesar de todas as críticas, o poder que confere legitimidade e permite organizar uma sociedade democrática pluralista. Na Europa, a tantas velocidades, não podemos negar que um português deve ter o mesmo direito que um austríaco ou alemão a ser ouvido sobre o que quer para o seu futuro. Por mais que cada país produza riqueza, não há espaço comum sem uma forte componente de solidariedade entre os pares.

A ideia de uma Europa Social é uma esperança para este espaço comum, pois para além de propor um Ministro da Economia e Finanças europeu e a fusão do cargo de Presidente da Comissão e do Conselho Europeu, Juncker propôs também uma Autoridade Europeia para as Condições de Trabalho e uma União Social Europeia. Assim os mais à esquerda podem sempre meditar nestas propostas como mecanismos de compensação e limitação do capitalismo “selvagem”.

Esta Europa precisa de vida. Precisa de vitalidade. Não pode viver amorfa e presa nos seus labirintos. Esta Europa vive agora um período fundamental, na sequência do Brexit, que gerou dúvidas acrescidas sobre a viabilidade desta sui generis criação europeia.

Relevante, para a determinação do que será a União Europeia, será a escolha eleitoral, na próxima semana, dos cidadãos alemães. Atrevo-me quase a dizer que tem mais impacto, na vida dos portugueses, a eleição da Senhora Merkel e do seu eventual parceiro de coligação do que as nossas eleições autárquicas. O peso é brutal, pois o parceiro da CDU/CSU da Senhora Merkel determinará mais ou menos Europa, caso haja grande coligação (CDU/CSU e SPD, do europeísta Martin Schulz) ou uma boa votação dos Verdes, em detrimento do FDP, coligados à CDU/CSU teremos, em princípio, mais Europa. Caso o FDP seja mais votado do que os Verdes, ou se torne o parceiro de coligação do próximo Governo Merkel, que durará cinco e não quatro anos como até aqui, teremos mais eurocepticismo em Berlim e mais olhar para Leste. Convém ter presente que as várias declarações do então Ministro da Economia alemão, Philipp Rösler, eleito pelo FDP, durante a crise da dívida soberana, não foram propriamente compreensivas para a situação dos países do Sul…

Assim este período que atravessamos não pode ser um singelo balão de oxigénio ao federalismo e ao optimismo fantasista. É para ser a sério, mas com pragmatismo e realismo. É para ser com o espírito da fundação da CECA.

E uma questão importante é acabar de vez com a ideia de que bastam Alemanha e França para definir o futuro da União. É, obviamente, muito positivo contar com um Presidente francês europeísta, como Macron, empenhado no aprofundamento da construção europeia. Ainda assimnão é o eixo franco-alemão que deve mandar, do alto da sua torre, sobre os Estados-Membros da União. Não pode ser, pois numa comunidade política democrática todos participam na decisão, não se limitam a seguir as ordens de quem manda, mesmo que sufragado eleitoralmente.

É tempo de começar a perceber que Europa queremos. E também colocar o dedo na ferida dos fundos europeus. Iremos continuar a ter a Europa como uma tia rica que dá uma mesada aos sobrinhos remediados ou queremos uma integração e uma distribuição equitativa, para ajudar quem mais precisa, para promover o crescimento de quem está mais atrás no pelotão europeu? E neste caso, Portugal, tem muito a ganhar com a implementação de uma Europa Social promotora da equidade.

Vale a pena colocar, de novo, a Política no centro da discussão sobre o futuro da Europa.