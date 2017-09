Já podemos falar de Alterações Climáticas?

São furacões, são cheias, são vagas de calor e de frio em estações inusuais. Temos assim um tempo cada vez mais imprevisível. E nem precisamos de ir às Caraíbas. Basta ver como esteve a meteorologia neste Verão em Portugal. Ninguém sabe quando estará frio ou calor, se chove ou faz sol. Sabemos, isso sim, que o tempo não está segundo o Borda d’Água.

Todavia, por falar em loucura, começa a ser tempo de encarar a questão das alterações climáticas com o devido respeito, com o cuidado e atenção que as suas consequências impõem. Não aceito que isto seja uma questão ideológica apropriável em exclusivo por determinado lado do espectro político. Por mais que Donald Trump apareça agora, como durante a campanha presidencial americana, a contrariar a ideia de que as alterações climáticas são preocupantes e dizendo que estas são meras fantasias de ambientalistas e amantes das árvores, descontando a saudade que o Presidente Obama provoca, é tempo de voltar a colocar este tema em cima da mesa, no lugar na lista de prioridades que lhe deve ser atribuído. É tempo de dizer aos decisores políticos que olhem para os relatórios, que oiçam os técnicos e se preocupem em cuidar do nosso planeta. Não é com casos anedóticos ou com mezinhas que se resolverá este problema fundamental para a sobrevivência da raça humana.

Basta ouvir o diretor de Meteorologia do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), Pedro Viterbo, que considera que a subida da temperatura no planeta pode provocar furacões ainda mais devastadores. Isto não é um tema lá das Caraíbas ou da Flórida. Isto não é um tema dos outros. É um tema nosso, da comunidade humana. E é urgente reflectir sobre as medidas do Acordo de Paris no mundo. O compromisso que assinaram os líderes políticosde 200 países de manter o aumento da temperatura média global "bem abaixo dos 2 graus centígrados (2ºC)", não é um mero número de faz de conta. É fundamental limitar ou reduzir as emissões de Gases com Efeito de Estufa até 2025/2030. A grande questão é a necessidade deste combate ter de ser global, não podem uns tomar o esforço sem que os outros colaborem neste imenso desafio, que sem os esforços de todos os povos, de todos os Estados, não poderá ser ultrapassado. Evidentemente que o esforço tem de ser calibrado em função das capacidades de cada um, os mais industrializados e que têm maior pegada de carbono terão seguramente de arcar com uma porção maior do corte de emissões.

Não dá para ser feito ao sabor da boa vontade de cada Estado, não chega se todos os Estados-Membros da União Europeia decidirem unilateralmente reduzir as emissões e ficarem de fora os Estados Unidos, a China ou a Índia, para referir o quarteto dos maiores emissores de dióxido de carbono. Ninguém muda o clima do mundo de forma isolada. E aqui está o maior desafio global que enfrentamos. A necessidade de uma Governança global, de haver quem coordene esforços com vista à resolução dos problemas comuns da humanidade. A necessidade de todos remarem para o mesmo lado. Neste barco estamos todos juntos e se ele afundar vamos juntos ao fundo. Não há espaço para nacionalismos bacocos, para ganhos parcelares em contas de mercearia. Não é tempo de “make America great again”, de isolacionismo, de nós primeiro e os outros que se amanhem. Por maior que seja a obstinação, é bom que os decisores políticos percebam que não há economia, ou melhor, não há espaço para crescimento económico com uma economia isolada e protecionista, muito menos num mundo devastado por graves tragédias. Não há.

Todos nos chocamos com as imagens de países a sofrerem com a catástrofe dos furacões. Mortes, casas arrasadas e vidas destruídas. Não há crescimento económico ou orçamentos equilibrados que resistam.

E repito, isto não é um problema “deles”. É um problema nosso. De todos nós, sobretudo para que as gerações mais novas e as vindouras possam ter planeta para habitar. As viagens espaciais em busca de uma nova Terra ainda estão no plano abstracto, só temos um planeta, que não podemos descurar.

Vamos lá ser sérios e fazer como disse o Presidente Macron e bem: Make our planet great again. Está na hora de pôr mãos à obra.