Sair do Euro? Tenham juízo

O Presidente Aníbal Cavaco Silva regressou a semana passada e, mais uma vez, soube usar da palavra como poucos. Aliás, essa gestão da palavra, bem como dos respectivos silêncios, sempre foi uma das suas maiores virtudes, apesar de, nos tempos mais recentes, ter sido um dos pontos com que mais o vituperaram.

Ouvir Cavaco Silva é sempre relevante. E a chamada de atenção que fez ao país, sobretudo ao país político, deve ser lida e apreendida.

Para lá do ataque, velado para alguns pungente para outros, que fez ao actual Presidente, Cavaco Silva foi capaz de chamar a atenção para uma questão que, em Portugal, muitos fingem não poder vir a acontecer. Falo da saída de Portugal da zona euro. E insisto neste ponto, porque existe, sobretudo na maioria parlamentar de apoio a este Governo, quem defenda esta “solução”.

Não podemos, nem devemos reescrever o passado, sob pena de revisionismo, mas também não podemos olvidar o que no momento presente defende cada força política que apoia o Governo de António Costa. Por mais diferenças, por maior abertura e capacidade de negociação que se tenha, estes Partidos têm uma palavra a dizer na condução dos destinos do País. Sentam-se à mesa para discutir Orçamentos e medidas que condicionarão ou possibilitarão determinado tipo de futuro.

Vamos ser claros e directos. Quem defende a saída do Euro ou é irresponsável ou um utopista sem noção do mundo em que vivemos. Só pode. Portugal tem hoje como suporte a União Europeia, organização comunitária que nos permite viver com relativa tranquilidade e segurança. Bem sabemos que as regras impostas, para fazer parte da União Europeia nomeadamente do Euro, são de forte contenção orçamental e de preocupação com a evolução da dívida pública, mas, temos de admiti-lo, não há país que sobreviva, qual gigante Atlas, com um enorme stock de dívida pública sob os seus ombros, sem capacidade de fazer face às suas despesas correntes, sobretudo quando o mercado internacional de dívida pública lhe vira as costas. Bem, lá exemplos destes temos, mas não são estudos de caso para trilhar caminhos de sucesso e prosperidade, pelo contrário são exemplos do que não se deve fazer, sob pena de se sofrer graves problemas. A Venezuela é o exemplo maior do que é viver sem qualquer tipo de noção de futuro. E, por falar da Venezuela, lá encontramos neste Governo quem ainda defenda este regime. Sim, é aterrador. Se Portugal sair do Euro pode estar a apanhar um comboio destinado a colocá-lo na nefasta posição de Venezuela da Europa. Limpinho, limpinho.

É por isso que devemos atentar nas palavras de Aníbal Cavaco Silva. Pela clarividência e pela visão. Não acredito na glorificação de nenhum político. Todos se enganam, todos cometem erros na sua acção política e governativa. Não conheço nenhum político que até hoje tenha feito tudo certo.

Todavia o Presidente Cavaco Silva tem uma experiência e um conhecimento que subsome os erros que cometeu. Ouvi-lo é essencial para incutir alguma lucidez no debate político. Não podemos viver somente de afectos e de desresponsabilizações permanentes, cada vez que algo de grave acontece. Não basta permanente mostrar o céu azul e limpo. É bom que alguém diga o que pensa sem rodeios, com os pés assentes na terra. E isso faz falta, muita falta.