Comissão de Remunerações para quê?

São muitas as organizações que dispõem no seu organograma de uma Comissão de Remunerações. Normalmente, vem apelidado de isento e independente. Claro que se trata de uma situação só ao alcance das grandes empresas. Mas, se cada empresa pode e deve fazer o que bem entender, desde que os seus accionistas assim o entendam, as organizações públicas já merecem um maior escrutínio sobre esta situação.

Claro que a Caixa Geral de Depósitos não foge às boas práticas nacionais e internacionais e conta na sua organização com esta Comissão. Não estão em causa as pessoas que compõem essa mesma Comissão, mas tenho muitas dúvidas sobre a necessidade de pagar a pessoas senhas de presença para definirem salários de administradores. Há aqui um lado perverso e despesista que não podemos negar.

Juntemos a isto a notícia da semana que passou de autorização por parte do actual Ministro das Finanças, Mário Centeno, de aumentar o valor da senha de presença do Presidente da referida Comissão na Caixa Geral de Depósitos. Bem, novamente temos o silêncio da esquerda perante tudo isto. Novamente só podemos todos estranhar.

Mas, num contexto actual, fará sentido existir uma Comissão de Remunerações que reúna mais do que uma vez por mandato? E já estou a conceber que exista uma Comissão. Mas, um ordenado de um Administrador não está estipulado quando assina o respectivo contrato? Não deve estar claro quanto recebe, bem como a forma para alcançar respectivos bónus fruto de resultados alcançados?

Eu acredito que quem é bom merece ser recompensado devidamente. Reconheço ainda que a Caixa Geral de Depósitos deve ter gestores de topo, pois apesar de ser um Banco Público, compete num mercado feroz e muito competitivo. No entanto, os vícios dos privados não podem, nem devem ser assumidos sem pensamento ou ponderação. É que sabemos que estas Comissões, sobretudo no sector privado, servem para fazer lobby e aproveitar certas personalidades para garantir alguma credibilidade. Mas numa economia em que a regulação é um calcanhar de Aquiles, em que os Departamentos de Compliance e as Auditoras devem ter uma autonomia efectiva e pouca permeabilidade a pressões, a constituição de uma Comissão de Remunerações, ainda para mais com a possibilidade de ter até 10 reuniões por ano é algo difícil de compreender. Se querem gente credível, para aproveitar o conhecimento e os contactos, então que se promovam Comissões Estratégicas, reuniões de planeamento ou aconselhamento. Esta forma dúbia de promover cargos é que não. Pelo menos, na nossa Caixa Geral de Depósitos não.