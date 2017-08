A Autoeuropa e a luta sindical

Passou despercebido, numa agenda mediática tragicamente focada nos incêndios florestais descontrolados e nos crimes terroristas, cometidos em Espanha (Barcelona), na Finlândia (Turku) e na Rússia (Surgut), o clima que se vive na Autoeuropa e percebe-se facilmente o porquê. O país está a viver um Verão de enorme calamidade, com uma catástrofe humana e ambiental, como há muito não se vivia em Portugal.

O país arde de uma forma avassaladora, sobretudo na zona Centro do país. Concelhos no interior que estão entre 80 a 90% de área ardida é razão mais do que suficiente para não pensarmos e não falarmos de mais nada. Agora juntemos a desgraça que aconteceu no Funchal, bem como os atentados terroristas para o espaço na agenda mediática estar lotado. Ademais, surge nos cidadãos um sentimento de receio, uma dúvida quanto à real capacidade de actuação do Estado e das suas instituições, não só quanto ao sempre parente pobre da prevenção, mas também pelo desempenho, abaixo do exemplar, de várias instituições públicas, que deveriam ter um funcionamento coordenado e bem rotinado, gerando nos cidadãos um sentimento de tranquilidade e não de dúvida e incerteza.

Todavia, no meio destes funestos acontecimentos, o que se passa na Autoeuropa merece reflexão. Andam às turras os sindicatos representantes dos trabalhadores, ou talvez sejam antes representantesdos partidos de esquerda que apoiam este Governo... Sim, o Governo estável, duradoiro e credível, como afirma enfaticamente o Primeiro-Ministro António Costa.

Quero começar por afirmar que respeito e muito o papel dos sindicatos. São formas livres de juntar trabalhadores para melhor defenderem os seus direitos. E isto está inteiramente correcto e é parte integrante de uma economia de mercado, mas acima de tudo são parte essencial de um sistema político livre e democrático. O que não consigo compreender é esta necessidade de partidarizar os sindicatos, de confundir a defesa dos interesses legítimos dos trabalhadores com interesses políticos conotados com certas agendas partidárias. Esta necessidade de criar feudos de certos Partidos e a forma de estar, na política e na sociedade, que isso demonstra é bem mais prejudicial aos trabalhadores do que eles próprios pensam.

Indo directo à Autoeuropa, a guerra está ao rubro devido ao novo modelo da Volkswagen, que será produzido em Portugal. O T-Roc. Seria, certamente, motivo de orgulho para muitos países europeus, tendo vários deles disputado este modelo com a fábrica portuguesa do grupo alemão. Orgulho e esperança. Uma fábrica portuguesa de uma empresa multinacional que recebe novas encomendas significa que conta na cadeia de produção internacional e pode continuar a fazer planos para o futuro. Todos sabemos o impacto que tem a Autoeuropa no nosso PIB e nas nossas exportações. Também sabemos os números de empregos indirectos que promove, nas várias fábricas dos diferentes fornecedores adjacentes à fábrica de Palmela. Não há igual por cá.

Aliás, quem nos dera ter mais duas ou três Autoeuropas. Contudo o peso que a fábrica tem não deve fazer da Administração da empresa uma entidade tirana e abusadora dos seus trabalhadores. Claro que não. Há um respeito pela dignidade humana, uma fronteira a respeitar que garanta o tempo e as condições materiais que cada trabalhador deve ter no exercício das suas funções e que permita o bom equilíbrio com o tempo para a vida pessoal e familiar. Esta deve ser a base da negociação entre empregador e empregado. Com a noção de que os dois lados devem fazer um esforço de cedência para chegar a plataformas de entendimento.

Ao invés de racionalidade e bom senso aquilo a que assistimos é um triste espectáculo, nas negociações das novas condições de laboração entre administração e sindicatos, onde domina uma sede de poder e protagonismo que nos deve assustar. O papel relevante e louvado da Comissão de Trabalhadores, que, nas actuais circunstâncias, se demitiu, depois de ter conseguido chegar a acordo com a administração, foi torpeado pelos sindicatos, que, infelizmente, se suspeita que o terão feito com motivações distintas do bem-estar dos trabalhadores. Longe vão os tempos do consensual e ponderado António Chora…

Devemos estar atentos, para lá dos impactos da instabilidade laboral da Autoeuropa sobre a economia nacional, por estes parecerem ser elementos demonstrativos de fomento da discórdia feito por certos sindicatos, que são afectos aos Partidos que viabilizam a actual solução de Governo.

No entanto, o mais assustador é perceber que, perante o que o país atravessa, o silêncio é ensurdecedor, por parte de quem sempre fez política aos berros. O país arde e o Estado falha descoordenado no debelar das ocorrências. Não estou a apontar o dedo só a este Governo, não se feche já a discussão em torno da partidarite. Mas, não ouço a força do Bloco ou a política de esquerda patriótica do PCP, só para citar alguns cartazes, desde que esta solução governativa foi implementada.

E no meio desta paralisia política leio declarações de António Costa a pedir pactos de regime.

O regime não vai lá com pactos, pelo menos para já. E não vai porque precisa de uma clarificação e de uma redefinição de políticas e do papel do Estado. Andamos a navegar à vista. Sem ideia de futuro e sem projecto para implementar. E isto é uma crítica geral. Da esquerda à direita.

Valha-nos a Autoeuropa e os alemães que continuam a apostar em Portugal. Não estraguem o caminho que percorremos para chegar aqui, com guerras de protagonismo fazendo perigar o investimento externo. Podíamos começar também a olhar para essa rubrica, vital para o nosso crescimento, que não descola.