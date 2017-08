Entre marido e mulher o Estado mete a colher

Soubemos recentemente, em plena silly season, que o Estado anda atrás das ofertas dadas pelos convidados (familiares e amigos) aos noivos, que "ingenuamente" ainda se atrevem a contrair o contrato de matrimónio, quando poderiam optar por outras soluções mais expeditas e mais modernas. A questão ganhou relevo de discussão nacional, sobretudo após o, muito cobiçado, casamento de Bruno de Carvalho. Este país é assim, gosta de uma boa novela, um bom drama de faca e alguidar e perde-se nestes temas tão "importantes" e imprescindíveis ao futuro sustentável da nossa comunidade.

No entanto, o que tem o Estado a ver com as ofertas que os convidados, de boa vontade e com gosto, dão aos noivos? Um Estado que já está presente no acto do casamento, que valida a contracção do matrimónio através do seu representante o Conservador do Registo Civil. Não há casamento que não precise de um papel do Estado, com o respectivo pagamento. Mas não. O Estado tem que se meter na oferta, na dádiva. Ora, mesmo a propósito num país que sofre com a questão da demografia, a que alguns caracterizam por “outono demográfico”. Num país que cada vez mais vê a família nuclear como um alvo a abater, cá está o Estado a dar o péssimo exemplo.

Todos sabemos das graves necessidades do Estado em conseguir recursos para fazer face aos défices orçamentais crónicos. Mas vale tudo? Vale o excesso de se intrometer nas ofertas de um momento único de comunhão de duas pessoas que se amam? Compensa “atacar” a solidariedade da família e amigos para com quem vai iniciar um percurso de vida a dois?

Esta tem sido uma modalidade frequente. Não há casamento ao longo dos últimos 5 a 10 anos onde não tenha sido feita oferta através transferência bancária ou de numerário. O que é perfeitamente normal. A sociedade hoje avança para um estilo de vida diferente do antigamente. Hoje as pessoas, em muitos casos, vivem juntas, compram casa e mobilam, para só depois casar. Logo faz sentido pedirem um contributo e não fazerem a tradicional lista.

Mas a questão que está aqui implícita importa por ser um péssimo sinal. E a oferta que dou a cada amigo que casa não tem que cair debaixo da alçada do Estado. Eu ofereço o que quero a quem quero. O Estado serve para corrigir a desigualdade, para garantir a segurança dos seus cidadãos e também para corrigir as falhas de mercado, não serve para se intrometer na esfera privada de cada um ou será que só temos direito à reserva da vida privada quando dá jeito? O Estado serve para ajudar quem está fora do sistema, quem está à margem da sociedade e, por muito que tente, não consegue entrar. Serve para ajudar quem precisa mesmo, quem passou por situações-limite e precisa de ajuda para recomeçar. Não serve para atrapalhar, para prejudicar a vida dos cidadãos que cumprem as suas obrigações, para se intrometer a cada passo do caminho dos seus cidadãos. É por isso que me choca esta imiscuição do Estado. Quer em casamentos, quer em heranças. É que o dinheiro movimentado é dinheiro de gente séria. Quem prevarica normalmente é com outro tipo de actividades, normalmente quem está bem colocado na sociedade. Não é o povo que vive do seu ordenado que paga os seus impostos, que se “aproveita” ou “burla” o Estado e as suas instituições ou os seus bancos.

Deixem casar as pessoas. O Estado que se reja sem espreitar pelo buraco da fechadura, tentando ver onde vai buscar os próximos tostões suados. O amor não precisa de impostos. Ou será que entre marido e mulher se mete a colher?