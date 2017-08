O Neymar foi ao Made in Correeiros

O mundo está assim. Meio mundo a enganar a outra metade. E o turista é que paga. O caso do Made in Correeiros é sintomático, da cegueira pelo curto prazo, de um certo empreendedorismo assente na chico-espertice, para não carregar no colorido da descrição. Bastam umas entradas, uma mista de marisco e lá vai a conta para os três dígitos. Assim é fácil, porém com o tempo ficará difícil, pois a reserva de incautos, num mundo dominado pela comunicação em rede, irá encolhendo.

Por falar em três dígitos, a conta pelo Neymar também ficou recheada. Não de marisco, mas de milhões de euros. Mais concretamente 222 milhões. Um cheque chorudo, que se espera tenha cobertura by Qatar. Não é todos os dias que vemos um país, perdão um clube detido por um petromilionário, comprar um jogador de classe mundial. E esta compra tem muito que se lhe diga. Podemos afirmar que é o mercado a funcionar. O futebol há muito tempo que deixou de ser apenas um desporto, para ser um negócio puro e duro. São as transferências, as comissões, os fundos e os milhões a rodar, alguns deles não se sabendo bem com que destinatário final.

222 milhões pelo Neymar, depois de uma centena pelo Pogba e já uns 88 milhões pelo Lukaku. São peanuts. Mas terão verdadeiramente retorno tantos milhões?

Bem, é caso para afirmar que sim. Na verdade, estes clubes não devem estar totalmente desprovidos de noção. Afinal falamos de empresas que geram muitos milhões em merchandising, direitos televisivos, direitos de imagem e em patrocínios.

No caso do Neymar, o Qatar, ou antes, o Paris Saint German, depositou um cheque no Barcelona. Ganha o clube e o fisco espanhol. Todavia esta transferência extravasa o mero domínio dos milionários da bola, tem ramificações nas relações interestaduais. É olhar atentamente para o mundo naquela zona do Médio Oriente e perceber que entre o Qatar e os países vizinhos, sobretudo com a Arábia Saudita, o conflito é gigante. Bem sabemos da vontade de anexar o Qatar por parte de alguns países sunitas ou não fosse este Emirado um bom parceiro do Irão. Agora juntem lá a viagem de Donald Trump ao reino da Casa de Saud, onde vendeu não um Neymar, mas uns quantos milhares de milhões de dólares em armamento, duvido que fosse a quinquilharia fora de prazo de Tancos, que em terras do Tio Sam a pistola funciona, para percebermos um pouco mais do que está aqui em causa.

Volto ao início, o mundo está assim desigual e instável, pois a velha ordem internacional está ultrapassada e, após o actual período tumultuoso nas relações internacionais, veremos o que se lhe sucederá. Do ponto de vista económico, vivemos ao sabor dos interesses de cada um, valendo obviamente os daqueles que têm mais recursos sejam eles monetários, financeiros, comerciais ou militares. Por isso de um lado se compram armas, o chamado hard power, do outro se compram figuras mediáticas, astros da bola, na luta da diplomacia, buscando marcar pontos na cena internacional com o soft power. Nós por cá ficamos pelo marisco. A nossa luta é outra, sabendo-se, de antemão, que cada um luta com os recursos que tem.

Mas já agora, se fizerem as contas, já viram quanto jeito não dava vender um Neymar por ano só para fazer face ao pagamento do aumento de 10 euros das pensões que o Governo acabou de anunciar? Bem, por ano não, bastava ser apenas em ano de eleições, pois estas medidas têm sempre um timing muito curioso.

Valha-nos o Made in Correeiros, esperando que, pelo menos, o marisco seja fresco.