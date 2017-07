Perdemos as grandes empresas, valham-nos as PMEs

Passámos anos e anos a ouvir falar da necessidade de ter os grandes centros de decisão empresarial em Portugal. Foi a lengalenga do interesse nacional e de certos compromissos que nos levou até ao que conhecemos hoje. PT, EDP, GALP ou REN. Eram grandes empresas, de tipo majestático ou monopolístico, veio a crise, o défice, a dívida e os centros de decisão nacional repartem-se entre Paris, Pequim ou Luanda.

Obviamente que existem singularidades para cada empresa, pois a causa dos problemas não é uniforme e, nalguns casos, o Estado accionista quis fazer dinheiro privatizando. Também sabemos que a queda da Banca, sobretudo o desaparecimento dos últimos grandes banqueiros portugueses, precipitou esta situação, devido à malha apertada de participações accionistas cruzadas entre a banca e as empresas com maior peso na economia nacional.

No entanto, não deixa de ser interessante verificar que os gigantes empresariais vão sendo substituídos por novas e ágeis empresas. Start-ups ou empresas gazelas são hoje a força motriz que leva ao movimento da nossa tímida economia.

Temos visto bons exemplos a crescerem. Falo da Farfetch, de José Neves, que está em franco crescimento e goza de uma merecida projecção mediática. Falo da empresa Armando Silva que é hoje uma referência mundial no sector do calçado, exportando cerca de 70% das suas vendas. Mas também podemos falar da Science4you do Miguel Pina Martins que agarrou a ideia de brinquedos didácticos e continua em permanente inovação, a chave do futuro das empresas e das economias. Podia ainda falar da Veniam que desenvolve soluções para a “internet em movimento”, através da conectividade entre veículos, objetos móveis e utilizadores finais ou ainda da ColorAdd que desenvolveu um código de identificação de cores único no mundo, para daltónicos.

Podia prosseguir em alegre enumeração de mais empresas. Com bons exemplos. Exemplos de portugueses verdadeiramente empreendedores. Que se fizeram à vida, procuraram oportunidades de negócio e beneficiaram do conhecimento e ambiente aberto que Portugal tem hoje em dia. Alguns destes casos de estudo foram criados em plena crise, nacional e internacional, sendo necessariamente exemplos de perseverança, inovação, mas sobretudo de visão e de rasgo de quem teve ideias e não teve medo de ir à luta para as tornar realidade.

Devo salientar ainda o clima favorável ao apoio de novos projectos que se faz sentir em Portugal. Ainda esta semana contámos com a European Innovation Academy, realizada em Cascais. Para que o leitor tenha a noção do que lá se passou, digo apenas que é um evento que conta com mais de 4 mil alunos de 75 nacionalidades, com o objectivo de criar novos projectos para novas áreas tecnológicas.

Juntemos o WebSummit que estará, em breve, de volta. Ambas são boas iniciativas, refiro apenas duas, mas existem, em Portugal, muitos mais eventos mais iniciativas do ecossistema de empreendedorismo e inovação que se quer alargar ao resto do país. E todas estas iniciativas fazem do país um espaço mais preparado para arriscar e, com tempo, conhecimento, investimento de capital de risco e perseverança, colher os frutos do sucesso.

É caso para dizer que a nossa economia está, com pequenos, mas firmes passos, a mudar. Passámos dos mega campeões nacionais, para os pequenos campeões, que disseminados pelo país poderão ser as sementes de um futuro mais próspero. Mas estes “pequenos” são bem mais ágeis, mais flexíveis e com uma certeza, uma enorme vantagem para todos nós, não seremos chamados a pagar os seus falhanços. Só isto faz respirar uma economia que precisa de fôlego e um ambiente mais limpo para crescer em livre e justa concorrência.