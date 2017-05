Algarvio e com muito orgulho

Nasci, cresci e vivi em Faro até aos 17 anos. Sou algarvio de gema e com muito orgulho. De uma região que é visitada por milhões, não tarda nada começa o nosso calendário estival. O Algarve com os seus 300 mil habitantes cresce exponencialmente para uma população de perto de 2 milhões de pessoas no Verão. É, de facto, sazonal.

Tem no turismo a sua essência e o motor da sua economia regional, que gera um contributo assinável para a economia nacional, há décadas que assim é, ainda antes deste chamado boom do turismo. A praia, o bom tempo, o sol, a comida e o sossego, fazem daquele pedaço de terra à beira mar plantado uma região, definitivamente parte de Portugal desde 1253 com direito a inclusão com nome próprio na designação real, que atrai portugueses, mas também muitos estrangeiros. Chamamos-lhes, sem segundas intenções, “bifes” e são muitos os que ocupam hotéis, restaurantes, campos de golf, supermercados, clínicas, lojas e centros comerciais. Ingleses, franceses e alemães. Agora também russos. E claro, com a via do Infante, muitos vizinhos espanhóis.

O Algarve é aquela terra de sonho. Sobre a qual todos, mormente acima da Serra do Caldeirão, pensam ser habitada por banhistas e surfistas o ano inteiro. No fundo, todo o algarvio seria um ser em permanentes férias de sol e praia. Mas não. O Algarve é tão português, tão tipicamente português como Lisboa, o Douro, o Alentejo ou a Madeira e os Açores. Sim, os Açores. Uma terra fantástica, de pessoas com um espírito de sacrifício e muito genuínas. Ilhéus que procuram ultrapassar a sua insularidade, mas que fazem de tudo pela sua ilha, que inclusive movem pedra vulcânica para resguardar as suas vinhas. Felizmente, tenho em muito boa conta os açorianos e não confundo, como alguém em tempos disse, a beira da estrada com a Estrada da Beira. Falo obviamente das infelizes declarações do Presidente do Partido Socialista.

Carlos César ensaiou uma blague. Está certo, mas para ter graça, o cargo de Deputado da Nação não será o mais conveniente. Ser humorista não é para todos e, afortunadamente, temos muitos profissionais bons, na arte da comédia.

O Algarve também tem interior.

Não sei se o Senhor Deputado Carlos César sabe, porém o Algarve é mais do que sol e praia, tem interior, tem serra, tem medronheiros e amendoeiras e tem uma população idosa negligenciada por certos poderes públicos, cujos únicos defensores são os autarcas que, não raras vezes, telefonam para Lisboa, deslocam-se aos Ministérios e, quando não batem com o nariz na porta, não recebem mais do que palavras bonitas de agradecimento e encorajamento. Para lá das palavras e dos discursos retoricamente brilhantes, urge haver pensamento, direcionado para a acção, dos decisores políticos, nos quais os Deputados se integram. O interior do Algarve, tal como o interior de Portugal, precisa de trabalho sério para fomentar a iniciativa privada, onde as políticas públicas, se calibradas para territórios de baixa densidade, podem manifestamente fazer a diferença. O interior merece uma verdadeira e profunda reflexão, também feita de respeito, mais do que de momentos irreflectidos, feitos em busca de um qualquer fugaz sound byte.

Toda esta acção de planeamento estratégico, parece, na história recente de Portugal, conversa de ermita que clama no deserto, mas, regressando ao Algarve, apesar de ser um destino turístico de e por excelência, do peso substantivo que o sector do turismo tem na publicitada recuperação económica, o interior algarvio e o interior do território nacional

merecem ser tratados como parte integrante do crescimento económico, que se quer partilhado pela comunidade nacional e não apropriado pelos preferiti da “corte político-empresarial lisboeta”.

Eu, algarvio de pleno direito, regozijo-me de receber o PSD e o Bloco de Esquerda em jornadas parlamentares na minha região. E também gosto que percorram todo o território algarvio e, não perdendo o ensejo, se dediquem a todo o interior, que o litoral parece ter esquecido. Boas ideias e projectos sérios a construírem-se, no terreno, com o envolvimento das comunidades locais, os algarvios agradecem, já aproveitamentos atabalhoados dispensam bem.

E já agora deixo o apelo. O bom tempo está aí, podem descer a A2, partindo de qualquer ponto do país ou até após desembarque na Portela.

Lutemos por um Portugal que respeite e cuide de cada parcela de território nacional.

Fica a assinatura deste vosso escriba orgulhosamente Algarvio.