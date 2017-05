Bitcoin, o dinheiro do futuro?

Bitcoin, a “moeda virtual”, um fenómeno que merece reflexão e acompanhamento, sobretudo das entidades políticas, não só dos reguladores financeiros e bancários. Em Portugal, como sempre, é tema externo ao debate político.

O mundo, com a instantaneidade que o caracteriza, avança a uma velocidade vertiginosa. Acompanhar a evolução deste mundo em contante mudança, cada vez mais digital, não é fácil, bem sei.

Ainda na semana passada, num almoço de amigos o tema da Bitcoin surgiu em conversa. O meu amigo Pedro explicou-me, com entusiasmo, em traços largos, o modelo de funcionamento desta nova “moeda virtual”. Na mesma semana, em conversa com o Luís, fiquei a saber ainda mais, bem como algumas dicas e nomes interessantes para ouvir sobre o tema. Deixo-vos o nome que ele me sugeriu: Andreas Antonopolous. Um especialista nestes temas e que merece ser ouvido. É ligar o YouTube e aprender.

Pela breve pesquisa que fiz, dei de caras com um novo sistema de fazer transacções e pagamentos em franco crescimento. Há muito que defendo o fim do dinheiro físico. A extinção das moedas metálicas e notas de papel. Por uma questão de transparência, de justiça, também fiscal, e de facilidade. Hoje em dia, quer dinheiro, quer cartões fazem cada vez menos sentido perante toda a tecnologia existente e que se desenvolve para ficar à nossa disposição. No entanto, esta questão Bitcoin tem implicações enormes no nosso modelo de funcionamento de sociedade, para lá das óbvias implicações sobre o sistema bancário e financeiro. A 3 de março de 2017, o valor de uma bitcoin superou pela primeira vez, a cotação de uma onça de ouro, atingindo 1.268 dólares. Falamos de um fenómeno que coloca de lado os tradicionais intermediários financeiros, ou seja, os bancos. Não há Bancos Centrais, entidades bancárias, reguladores ou outros no âmbito da “moeda virtual”. É um fenómeno que faz da transacção um acto entre duas pessoas, suportada por um sistema informático e baseado em algoritmos matemáticos que controlam e asseguram a fiabilidade da execução das transacções. Para lá de garantir maior confidencialidade. Bom. Todo este sistema descentralizado da criptomoeda (do inglês cryptocurrency), da qual a bitcoin é o tipo mais antigo e mais disseminado, é complexo. Não quero, nem vou entrar em explicações técnicas tanto mais que não sou especialista nem em sistemas de pagamentos, deixo isso para a SIBS, nem em criptografia, suporte da arquitectura destas “moedas digitais”. Quero, isso sim, alertar que o futuro poderá passar por aqui. Do nosso lado, falo de Portugal, o Banco de Portugal desaconselha a utilização de bitcoin, alertando para os perigos, para a falta de regulação e outros problemas. Podemos compreender o conservadorismo do discurso, contudo não podemos aceitar uma postura negacionista e de inacção. Isto não é um movimento ou uma brincadeira dos nerds. Isto é uma realidade em franca expansão, a partir do momento em que o ponto de entrada no sistema bancário tradicional foi estabelecido dar-se-á uma mudança estrutural que terá efeitos sobre múltiplas dimensões da nossa vida em comunidade.

E perante a realidade, o regulador, bem como o Estado, não pode ficar de braços cruzados. Existem questões fiscais importantes, existem diversas afinações e melhorias técnicas a fazer, sem dúvida. Existem questões de justiça, a ponderar. Olhemos para o último grande ataque cibernético, em que o resgaste já era pedido em bitcoins e prestemos atenção ao caso do Reino Unido onde o Banco de Inglaterra, ao invés de enfiar a cabeça na areia ou entrar numa espiral proibicionista, tem publicado vários estudos sobre as “moedas digitais” e segue atentamente todos os desenvolvimentos nesta nova área.

Deixo o apelo às entidades portuguesas e europeias, coloquem este tema em agenda, sem preconceitos e sem dogmas. Analisar seriamente esta tendência, possibilitando o seu crescimento sustentável e não matando a inovação que está ainda em consolidação. O mundo está cada vez mais digital, mas ainda são as pessoas que controlam muito do que se passa “na rede”. É hora pôr mãos à obra e trabalhar.