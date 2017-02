BCP, de novo exemplar

Em plena novela Caixa Geral de Depósitos, entre mentiras ou problemas de comunicação e planos de capitalização, SMS e comunicados, poucos deram o devido destaque ao bem-sucedido aumento de capital do Banco Comercial Português.

Nos últimos cinco anos o Millennium BCP já avançou com quatro operações de aumento de capital dirigidas aos seus accionistas, estimando-se que tenha conseguido valores na ordem dos 4,3 mil milhões de euros.

Sinal dos tempos de pós-crise financeira, estas operações servem sobretudo para reforçar os rácios de capital por força das metas estabelecidas pelos reguladores, mas também para dar folga que permita a concessão de crédito, o tradicional ganha pão dos bancos. No caso concreto do Millennium BCP este último aumento de capital serviu para pagar o remanescente dos famosos CoCos, as obrigações contingentes, ou seja, pagar ao Estado o que faltava reembolsar, do que foi recebido após o período de maior dificuldade de financiamento no mercado monetário interbancário e no mercado de capitais. Faltavam pagar 700 milhões euros e o cheque já seguiu com destino à Fazenda Pública. Situação que permitiu ao Estado ter folga para antecipar os quase 1,7 mil milhões de euros ao FMI até ao final do primeiro trimestre deste ano.

É a economia a funcionar e a roda a girar. São, de facto, boas notícias. Não há economia sem uma banca forte e pujante, que consiga, através da concessão de crédito à economia, ajudar ao crescimento do país. Precisamos muito de financiamento, sobretudo no apoio às empresas, de Bancos com capacidade e solidez para financiar projectos e novos investimentos geradores de rendibilidade para os investidores e necessariamente para os credores.

Hoje em dia é difícil afirmar taxativamente que um Banco é sólido, sem lugar para dúvidas. No entanto, o Millennium BCP fez o seu caminho. Um caminho de volta ao sucesso e de reforço de uma imagem de seriedade e solidez. Uma imagem de um Banco que sempre tem estado à frente do seu tempo. Bem sei que não é popular falar do Engenheiro Jorge Jardim Gonçalves, mas foi, de longe, um dos banqueiros com maior visão e capacidade de antecipação para o futuro do negócio da Banca em Portugal. Sempre nos habituámos a ver no BCP e hoje no Millennium BCP um banco inovador e credível. Por isso, o grau de confiança e a capacidade de atrair depositantes, que tem sido revelada. Por isso, a posição que o banco ocupa no sector bancário nacional. Actualmente, após um período conturbado, com problemas internos e sobretudo muitas intromissões e ingerências externas, um dos grandes activos do BCP, de hoje, é o seu Presidente. Nuno Amado, com um perfil de seriedade e discrição, é um garante de credibilidade que o Banco tem. E ainda bem. Ser banqueiro, Presidente ou administrador de uma instituição bancária, porque baseada na fidúcia, pressupõe seriedade e uma postura correcta, obriga a uma ponderação e a uma capacidade de trabalho que devem ser visíveis aos seus colaboradores, mas também transparecer aos seus depositantes e clientes. Nuno Amado, depois do excelente trabalho efectuado no Santander Totta, em que tinha de mostrar as suas capacidades e competência técnica ou não fosse o senhor que se seguiu a António Horta Osório, tem realizado um trabalho muito importante na reorganização do banco, procurando restaurar o que sempre foi a qualidade da marca BCP. Precisamos de casos de sucesso, conseguidos com trabalho árduo feito em equipa, com toda a organização orientada para a prossecução da estratégia, adequada ao sucesso do negócio, gizada pela Administração de topo, recolhendo contributos de toda organização. Não há espaço para mais escândalos e mais malparado encoberto por detrás dos balanços do sector bancário. E a nossa economia precisa destes bons exemplos. De quem acredite e credibilize o sector financeiro. E que bom foi ver os accionistas privados empenhados na recapitalização do Millennium BCP. Assim, depois do maior banco privado, urge resolver o dossier do banco público CGD e do, ainda banco de transição, Novo Banco. Com responsabilidade e bom senso, que o tempo dos aventureiros já passou.