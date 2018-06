Um Mundial de expressões e emoções

Ontem arrancou o Mundial de 2018 com a goleada Russa à Arábia Saudita. Hoje, as emoções serão mais latinas, com o jogo entre Portugal e Espanha. Durante mais de um mês a febre futebolística entrará em nossas casas, no emprego, na rua e nos cafés. Ouvir-se-ão os mais variados comentadores, desde treinadores, jogadores, jornalistas desportivos e muitos aficionados e treinadores de bancada. Muitas serão as previsões e apostas, umas mais racionais, baseadas na ciência computacional, mais precisamente na “big data” e “machine learning”, outras mais intuitivas e animalescas, mas aparentemente não menos precisas. Depois do polvo Paul, o vidente mais famoso do Mundial de 2010, está aí o gato Aquiles, que vive no Museu Hermitage em São Petersburgo e cujo talento foi descoberto na Taça das Confederações de 2017 ao acertar três resultados de quatro jogos.

Sem querer fazer grandes previsões e nem competir com o grandioso vidente felino, que aliás já soma pontos ao ter previsto corretamente a vitória da Rússia, deixo hoje um contributo mais científico para a futurologia futebolística: a expressão facial dos jogadores e as emoções transmitidas por estas.

Num estudo muito recente a ser brevemente publicado pelo Journal of Economic Psychology, dois economistas da Universidade de Toulouse, Astrid Hopfensitz, minha colega de doutoramento, especialista em economia experimental e estudiosa das emoções e César Mantilla, analisaram 4318 fotografias de jogadores de 304 equipas participantes em doze mundiais entre 1970 e 2014 e concluíram que quer expressões de felicidade, quer de irritação estão positivamente correlacionadas com o desempenho dos jogadores e das equipas, embora de forma diferente. As equipas com jogadores com uma expressão facial mais feliz são mais produtivas em termos de golos marcados e as equipas onde predomina a irritação como expressão facial, são melhores a defender.

Este estudo utilizou um software de leitura de expressões faciais (FaceReader 6.0) que permite identificar emoções de forma fidedigna. Esta tecnologia inovadora utiliza uma rede neuronal treinada em expressões humanas que foram classificadas de acordo com o modelo de “unidades de ação” que identifica a contração de 500 músculos faciais específicos. Por exemplo, se as pálpebras se apresentam descaídas, os cantos da boa ligeiramente para baixo em forma côncava, e existe perda de foco no olhar e certa relaxação de alguns músculos faciais que nos confere um semblante carregado, é identificada a emoção tristeza.

Na análise das expressões faciais dos jogadores foram utilizadas fotografias dos cromos da “Panini” da coleção pessoal de César Mantilla. Recorde-se que desde o Mundial de 1970 no México, que a Panini, a empresa Italiana de Modena faz coleções para a competição. Ao longo do tempo, as cadernetas foram aumentando o número de cromos. Em 1970 circulavam 250 cromos, em 2014 estavam disponíveis 639 cromos, e hoje, para o mundial de 2018, estão em circulação 682 cromos. Importa também referir que as federações negoceiam licenças com a Panini sobre o uso da imagem dos jogadores e merchandising relacionado, e sendo os cromos tão importantes, as fotografias podem, e muito provavelmente serão, escolhidas “a dedo” pelas federações.

Um ponto importante acerca do estudo é que este não analisa o impacto no desempenho de estados emocionais presentes nem emoções experienciadas pelos jogadores. O que o estudo permite, através da análise fotográfica de expressões faciais, é saber até que ponto uma determinada expressão contém informação que pode estar correlacionada com o desempenho. Ou seja, dado que os traços morfológicos e fisiológicos são difíceis de serem alterados, a exibição de uma determinada expressão facial pode funcionar como um sinal involuntário de um traço psicológico do jogador, ou ser propositadamente escolhida para sugerir um determinado perfil. Por exemplo, uma certa expressão facial pode mostrar otimismo e confiança, que são traços de personalidade sobejamente estudados e sobre os quais está provada uma correlação com a predisposição competitiva.

O estudo focou-se em duas emoções apenas: felicidade e irritação. Estas emoções, uma positiva e outra negativa, são universais, atravessam diferentes culturas, sendo por isso facilmente reconhecidas por todos nós. Por um lado, indivíduos com traços faciais mais felizes estão associados a uma maior propensão de integração e pertença a grupos. Por outro, a irritação, por evocar personalidades mais arrogantes e competitivas, está associada a níveis de integração e pertença a grupos mais baixa.

Os resultados são interessantes. Primeiro, existe uma variação significativa entre equipas no que respeita à média de expressões faciais que revelam quer felicidade, quer irritação. Entre as seleções que apresentam uma equipa com uma expressão facial menos feliz, mas mais zangada, está a seleção da República Checa, da Hungria, da Rússia e da Irlanda. Os Estados Unidos, Dinamarca e Japão são seleções onde os níveis de felicidade nas expressões faciais ultrapassam os níveis de irritação. Portugal, neste estudo, classifica-se com um nível de felicidade e irritação médio, sendo o nível de irritação das expressões faciais ligeiramente superior ao nível de felicidade. Segundo, e como já tinha sido referido anteriormente, existe uma correlação entre desempenho e expressões de felicidade e irritação das equipas. Controlando para uma série de fatores que influenciam o desempenho, os autores mostram que as equipas com as expressões mais felizes marcaram mais e equipas com as expressões faciais mais zangadas defenderam mais e, ao que parece, os ponta-de-lança são os que menos expressividade emocional mostraram. Por último, quer expressões de felicidade, quer de irritação, mas mais a primeira que a segunda, estão correlacionadas positivamente com os resultados em termos de rankings da FIFA.

Este ano, nas vésperas do Mundial, os autores analisaram os rostos dos jogadores convocados das 32 seleções. E voilá, Portugal, assume a liderança no que respeita à felicidade no rosto dos jogadores e também se classifica como uma das equipas com expressões faciais menos zangadas. Agora é só cruzar os dedos, confiar nas correlações e esperar que o sorriso dos nossos jogadores se traduza em muitos golos marcados.

*Hopfensitz, A. e Mantilla, César. Emotional expressions by sports teams: An analysis of World Cup soccer player portraits. Journal of Economic Psychological (forthcoming)