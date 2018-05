O museu como fonte de juventude

Os museus contam a história do mundo e história do homem no mundo. São, enquanto instituição, a consciência cultural de uma nação. Têm a capacidade de manter e preservar obras criadas pela natureza e pelo homem, garantindo às gerações atuais e futuras o acesso a uma riqueza cultural que é de todos. Celebrar o dia internacional dos museus é celebrar a nossa história, a nossa cultura, a nossa vida. Mas, mais do que prestar homenagem a um stock cultural, a uma riqueza armazenada, este dia serve para celebrar a criação constante de um fluxo de conhecimento. Comemorar hoje o dia internacional dos museus é também homenagear a educação.

A educação ao longo da vida é fundamental para o desenvolvimento socioeconómico, para a criação de democracias mais participativas e transparentes e para a sustentabilidade da qualidade de vida. Os museus, fonte de educação cultural, têm um papel fundamental nestes três aspetos. Primeiro, os museus são importantes na educação de crianças e jovens pois têm recursos educacionais que podem ser incorporados nos currículos escolares nos diferentes graus de ensino. Segundo, os museus têm um papel preponderante na promoção de uma democracia mais participativa. Por exemplo, podem promover o diálogo e debate sobre que eventos e atividades devem ser promovidas e financiadas para o interesse coletivo. Mais, podem e devem promover o debate público sobre a importância da cultura como uma herança intergeracional. Por último, mas não menos importante, destaca-se o papel que os museus têm na qualidade de vida das gerações mais velhas, contribuindo para um envelhecimento ativo e enriquecedor, oferecendo aos mais seniores uma aprendizagem permanente. O estudo documental e de intervenção – “Os museus como parceiros na educação e formação de adultos seniores” – realizado por José Campos, no âmbito da sua tese de doutoramento*, dá indicações nesse sentido.

O estudo explorou os benefícios que podem existir na relação entre museus e universidades seniores e analisou o potencial das parcerias educativas, quer no processo de educação e formação de adultos seniores, quer na formação de seniores mediadores de educação museológica. Um dos pontos importantes do estudo foi a “investigação-ação” que contou com a participação e colaboração de profissionais de museus na formação de alunos seniores da Associação Sénior Nova Atena (NA). A formação dos seniores mediadores de educação museológica decorreu tanto nos museus como na NA, sendo assegurada por docentes da Associação Sénior e por profissionais dos Museus. As sessões de formação consistiram em aulas na NA e visitas guiadas aos Museus, quer para aprender sobre o seu espólio, quer sobre a sua forma organizativa. A formação teve duração de um semestre e progressivamente os recém-formados puderam exercer a atividade de mediador de visitas. De forma a avaliar a intervenção foram realizados questionários, entrevistas com os mediadores seniores após o seu desempenho, havendo também a recolha de opiniões e observações dos visitantes aos museus.

Em geral a intervenção foi bastante positiva, quer para os visitantes, quer para os mediadores. Para estes últimos, a atividade ajudou, em geral, a promover a autoestima e desenvolvimento pessoal. Mais, as preocupações e recomendações dos mediadores foram no sentido de ser necessária mais formação, nomeadamente para aperfeiçoamento de técnicas de comunicação e liderança, demonstrado, assim, uma

vontade em desenvolver e continuar a atividade. Esta intervenção é importante. Primeiro, importa ressaltar que o mediador nos museus é uma figura que acrescenta valor à produção cultural. O mediador tem o primeiro contacto com o público, não só explicando e traduzindo as obras, mas também questionando e promovendo a análise crítica do visitante. Mais, o mediador é o intermediário entre o público e gestores do museu, levando a estes as dúvidas, expetativas, opiniões e sugestões do público. Segundo, esta função de valor acrescentado ao ser realizada por pessoas que frequentemente sentem que “nada têm mais a contribuir” para a sociedade, consegue realizar dois feitos: para além de acrescentar valor às visitas museológicas, funcionando como um efeito multiplicador da educação cultural, está a contribuir para um envelhecimento ativo e produtivo.

Este estudo, a mim aguça-me o apetite. Por um lado, penso que seria importante explorar também a interação dos mediadores com visitantes de diferentes grupos de idade e perceber qual a perceção do valor da mediação nos diferentes grupos. Por outro, penso que alargou o caminho para que os museus, em conjunto com académicos, possam desenvolver programas de intervenção, de uma forma experimental, por exemplo, para testar novas abordagens de mediação e interação com o público, assim como novas estratégias para atração de novos públicos.

Este ano, a temática das celebrações do dia internacional do museu, proposta pelo Conselho Internacional de Museus, entidade que promove a iniciativa, intitula-se: “Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”. Destaca-se a importância da digitalização das coleções e de maior presença de elementos multimédia nas exposições. Isto deve ser e pode ser feito sem o prejuízo de perder quer públicos habituais, quer públicos mais velhos. Numa sociedade, por um lado, cada vez mais envelhecida, mas por outro, cada vez mais digital, o grande desafio para os museus é a criação de um espaço de lazer, cultura e aprendizagem permanente, virtual e presencial, onde ninguém é excluído e onde existe capacidade de criar mais valor sobre o grande valor que os já museus têm.

* Doutoramento atribuído pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.