Venham lá elas

No primeiro dia do ano entrou em vigor a lei que introduz quotas de género em empresas públicas e cotadas em bolsa. Mais precisamente, as empresas públicas e as empresas cotadas ficam obrigadas a cumprir uma quota mínima do género menos representado, por agora o feminino, nos conselhos de administração e nos órgãos de fiscalização. Para as empresas públicas esta quota é de 33.3% e para as cotadas em bolsa é de 20%, subindo para 33.3% em 2020.

Esta lei, aprovada com a abstenção do PSD, os votos favoráveis do PS, BE e de seis deputados do CDS-PP (entre eles Assunção Cristas), não é consensual. Há quem considere as quotas necessárias, há quem as veja como um mal menor e há quem as abomine, advogando que são um atentado à meritocracia, à liberdade de escolha das empresas e uma humilhação às mulheres.

Cada qual com a sua opinião, mas há um facto inegável. A proporção das mulheres em cargos de gestão é mísera, em média cerca de 10%, com 13 das 46 empresas cotadas em bolsa a não terem nenhuma mulher nos conselhos de administração. Certamente que esta baixa representatividade não se explica com a falta de mérito feminino, com menores habilitações e qualificações das mulheres. Há que não esquecer que as mulheres representam mais de metade da população com qualificação académica de nível superior.

Existem motivos, quer do lado da oferta, quer do lado da procura que explicam a baixa representatividade feminina em posições de topo. Do lado da procura, há uma inércia em mudar o status quo, uma “inconsciente” preferência de quem está nos conselhos de administração em continuar a manter os seus pares. Há o bicho papão da maternidade e a crença vincada de que o desempenho feminino é abalado pelas responsabilidades familiares acrescidas, que histórica e culturalmente têm recaído mais sobre os ombros femininos. Do lado da oferta, há evidência empírica, estudos experimentais e de campo, que mostram que as mulheres preferem situações menos competitivas e são mais avessas ao risco. Estas preferências, que em grande parte são moldadas pela sociedade, podem levar a que as mulheres se afastem, pelo o seu próprio pé, de funções onde a negociação, competição e a tomada de risco sejam menos preponderantes. No entanto, estes estudos mostram também que, uma vez nestas funções, não há diferença no desempenho entre mulheres e homens.

Existe um ciclo vicioso que mantem as mulheres fora das posições de gestão e fiscalização. Se acreditarmos que o desempenho feminino é pior que o desempenho masculino, estaremos enviesados no processo de recrutamento. Quanto menos mulheres forem recrutadas para determinada posição mais se passa a acreditar que existe uma razão válida para tal. Mais, se uma mulher num cargo de direção tiver mau desempenho, por muito que este desempenho possa estar relacionado com fatores exógenos, nomeadamente um ciclo económico mais desfavorável, dado o preconceito existente, é provável que a mulher fique com o rótulo de incapaz. No entanto, se o cargo fosse desempenhado por um homem, o mau desempenho seria mais provavelmente rotulado de “má sorte”.

Há que dizer basta a este ciclo vicioso e não chega fazer publicidade aos benefícios da paridade e diversidade. Aliás, os benefícios são conhecidos. Por exemplo, um estudo da McKinsey de 2015 - “Diversity Matters”-, que considerou 366 empresas públicas em diversas indústrias no Canadá, América Latina, Reino Unido e Estados Unidos, mostrou que as empresas no quartil superior no que respeita à diversidade de género são 15 por cento mais propensas a ter retornos financeiros acima da mediana da respetiva indústria. As empresas no quartil inferior, tanto para o género quanto para a etnia e a raça, são estatisticamente menos propensas a obter retornos financeiros acima da média do que as empresas médias no conjunto de dados, ou seja, as empresas no quartil inferior não somente não lideram como estão mais atrasadas.

As quotas são uma medida de discriminação positiva e ninguém nega que sejam uma medida que arranha a liberdade de escolha empresarial, mas outras medidas, como regulamentações ambientais, também restringem a liberdade de escolha e não é por isso que deixam de fazer sentido. No caso ambiental, é fácil de perceber que a poluição prejudica terceiros e que as empresas poluentes não internalizam nas suas escolhas a totalidade dos custos sociais, sendo por isso necessária a regulação. No caso da discriminação de género, também existem externalidades negativas. O facto de as mulheres serem preteridas para posições de topo pode fazer com que grande parte das mulheres acredite ser difícil chegar a determinadas posições, acreditando mesmo que não são adequadas para elas, o que no limite pode influenciar a escolha curricular e formação profissional. Mais, o enviesamento no recrutamento pode deixar de fora pessoas mais capazes, o que tem custos de eficiência que são suportados por contribuintes e consumidores. Há externalidades negativas que não são interiorizadas por quem discrimina e por isso há que intervir.

É certo que existem outras alternativas, como incentivos positivos, por exemplo a atribuição de subsídios a empresas que provem ser mais igualitárias na questão do género. No entanto, apesar destas medidas terem já mostrado alguns efeitos positivos no combate à desigualdade em posições hierárquicas mais baixas, têm sido totalmente ineficazes para alterar a baixa representatividade feminina nos cargos de topo.

As quotas, a meu ver, são uma medida corretiva de mentalidades. Nós somos animais de hábitos, cheios de crenças e preconceitos. As mentalidades não são fáceis de alterar, sobretudo se não experienciarmos determinadas situações que permitem altar a informação que temos e que usamos para fazer escolhas. Por exemplo, se acharmos que comer iogurte com laranja faz mal, mesmo sem qualquer prova científica para tal, comemos iogurte com qualquer outra fruta, sem dar uma oportunidade a sairmos da nossa zona de conforto e testarmos, na prática, o poder maléfico da laranja com o produto lácteo. Se um dia, por falta de qualquer outra opção, tenhamos que comer laranja com iogurte e nada nos acontecer, a não ser que a fome tenha sido saciada, passaremos a considerar essa combinação, até então impossível, no nosso conjunto das nossas escolhas.

As quotas vão permitir que o número de mulheres em cargos de gestão e fiscalização aumente. Desta forma, as empresas passam a ter mais informação sobre a produtividade e desempenho das mulheres nestas posições, informação esta que permite corrigir enviesamentos e preconceitos e alargar o conjunto de possíveis candidatos. Se assim for, é possível que com o passar do tempo, a quota, que antes tinha sido imprescindível, passe a ser irrelevante, ou seja que as empresas passem a ter uma representatividade feminina nos cargos de topo que vá para além dos 33.3%.

Por último, as quotas não humilham as mulheres, quanto muito humilham os homens que precisam deste empurrão para tomarem consciência da falta de informação que têm, do preconceito que lhes restringe as preferências e das externalidades negativas que causam. Mais, com a mísera representatividade feminina nos cargos de topo, as quotas não são um atentado à meritocracia, porque o sistema de mérito vigente funciona apenas para um subgrupo de candidatos que, por razões que trespassam o mérito, deixa de fora outros e outras igualmente ou mais capazes.



P.S. Este Sábado, no Expresso semanário, no caderno de Economia, continuo com as questões de género, escrevendo sobre a diferença entre proibir e impor a igualdade.