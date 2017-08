Censura ou serviço público?

Após a recomendação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a Porto Editora decidiu suspender a venda das duas publicações, uma para meninos e outra para meninas, com exercícios para o pré-escolar. Esta decisão, para muitos, foi a mais correta. Mas para outros, foi um atentado à liberdade de expressão, uma censura na “forma hipócrita de recomendação”, como afirma José Manuel Fernandes, num texto duro e crítico, mas que nos faz pensar, publicado no Observador esta semana.

A meu ver, a recomendação do governo faz sentido. E passo a explicar sem entrar em grandes questões ideológicas de género, mas recorrendo apenas a princípios económicos.

Para os economistas, mesmo para o mais liberais, a intervenção do Estado é justificável na presença de falhas de mercado, nomeadamente na existência de externalidades. De um modo geral, estamos perante uma externalidade negativa (positiva) quando a ação de um agente económico afeta negativamente (positivamente) o bem-estar de outro(s) e esse efeito não é tido em conta pelo mercado ou sistema de preços. As externalidades negativas surgem quando as decisões de consumo dos indivíduos ou as decisões de produção das empresas impõem custos que não são totalmente pagos por quem toma as decisões. Assim sendo, o preço do bem não reflete o seu custo social. Um exemplo comum de externalidade é a causada pelos fumadores. Sem qualquer regulação o custo do tabaco para os consumidores é mais baixo do que o custo imposto à sociedade.

No caso dos livros, a externalidade negativa é causada pelos consumidores, ou seja, as crianças na idade pré-escolar. Isto acontece porque estes livros fomentam e perpetuam estereótipos de género, nomeadamente a falsa ideia de que as raparigas são menos capazes. É sabido, através de vários estudos científicos, que a existência de estereótipos contribui para as desigualdades de género no acesso ao trabalho, nos níveis salariais, e na progressão na carreira. Em suma, estes livros custam uns poucos euros aos pais, mas potencialmente podem causar perdas no valor de milhares de euros a mulheres que são alvo de discriminação no mercado de trabalho.

Deixar o mercado funcionar, ou seja, deixar os livros à venda sem qualquer intervenção governamental, implicaria fomentar a ineficiência. E mais, uma ineficiência geradora de desigualdades, que per se, justifica, a meu ver, uma intervenção governamental.

Apesar de não duvidar que neste caso o Estado deve intervir, podemos e devemos questionar se a forma em que o fez foi a mais adequada. A hipótese de censura coloca-se porque o governo recomendou a alteração de conteúdos escritos. Por exemplo, se em vez de livros estivéssemos a falar de um medicamento com efeitos secundários muito nefastos, a sua retirada do mercado seria considerada, inequivocamente, uma prestação de serviço público. Mais, se o governo tivesse meramente sugerido manter todos os conteúdos apenas num só livro, proibindo apenas a discriminação por género, a acusação de censura perdia força.

Por último, fica no ar uma interrogação. No caso do tabaco, uma intervenção comum em muitos países foi a proibição de publicidade. Pergunto, e neste caso, censura ou serviço?