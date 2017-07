O fatalismo do esquecimento

Nasci neste dia há 41 anos atrás. Tive a sorte de crescer num país livre e em mudança onde vi crescerem estradas e autoestradas, rotundas e pontes, mas também centros culturais, salas de espetáculos, parques infantis, escolas e hospitais pintados de cores vivas que o sol se encarregou de esbater. Muitas coisas evoluíram nestes últimos anos e por muito caminho que ainda haja a trilhar, por muitas desigualdades a combater, é inegável que hoje temos melhor acesso à saúde, educação, informação e proteção social. Mas apesar de grandes mudanças, há realidades que que se repetem num ciclo que nem a tecnologia, a sabedoria ou a aprendizagem conseguem quebrar.

O país arde hoje como sempre ardeu. Os noticiários de hoje são iguais a tantos outros de outros verões. Começam quentes e aflitivos com gente desesperada a carregar garrafões de água para salvar tudo e nada. Os bombeiros fazem o impossível dentro do possível que se pode fazer quando o fogo já é pouco controlável.

Lembro-me, de em criança, de o meu pai, um fatalista por natureza, dizer: “olha para esta tragédia, é sempre a mesma coisa, não viverei tempo suficiente para poder ver uma solução”. Lembro-me de pensar que ele era mesmo pessimista e que obviamente dali a uns poucos anos as florestas já teriam alarmes de incêndio ligados a uma central que enviaria uma espécie de naves espaciais com bombeiros em fatos de astronauta totalmente antifogo. No meu futurismo infantil não havia falhas do SIRESP, nem garrafões, e muito menos mortes. Mas verão após verão rendi-me à evidência, dei a mão à palmatória, e comecei a proferir “é sempre a mesma coisa…”.

Uma coisa é certa, irão sempre existir interesses e mãos criminosas, vagas de calor, ventos mais agrestes e fenómenos naturais que não conseguiremos completamente prever nem evitar. O primeiro passo para resolver qualquer problema consiste em reconhecer estas adversidades e ajustar as soluções a estas. Mas, infelizmente, o que os vários governos têm feito é usar as já tão conhecidas adversidades como justificação para os sucessivos erros no controlo e prevenção de incêndios. Todos os governos são e foram responsáveis pelas falhas e faltas de soluções. No entanto, como vem já sendo hábito, a oposição acusa o governo e o governo acusa a oposição. E todos, algures no tempo, atiram as culpas para a natureza. Há quem tire proveito político da tragédia e os media aproveitam-se desta enchendo páginas e noticiários com imagens chocantes.

O resfriar de temperaturas no fim do verão e as primeiras chuvas outonais trazem o alívio e a certeza de que o fim do inferno está perto. As promessas feitas no rescaldo dos incêndios ficam penduradas à espera de avales, grupos de trabalho, avaliações e planos e mais planos de prevenção e defesa da floresta e de combate a incêndios. Entretanto, as atenções e acusações voltar-se-ão para outros assuntos, tais como a abertura do ano letivo, e os recorrentes problemas: desde os professores que não são colocados, a livros que custam uma fortuna ou crianças sem transporte escolar. E virão as cheias e o natal, o carnaval e a tolerância de ponto, a Páscoa, Fátima e o futebol e os santos populares. E de novo a “surpresa” do primeiro incêndio do ano.

No fundo, o esquecimento é o maior entrave para a resolução de grandes problemas. Mas a verdade é que faz parte da espécie humana esquecer se deixar de ver, cheirar, sentir. Enquanto o fogo arde para se ver, os cidadãos mobilizam-se quer para ajudar quem tudo perdeu para o fogo, quer para exigir do governo e da oposição respostas e soluções. Quando o fogo se extingue e os meios de comunicação se calam, a tragédia passa a memória e vida continua.

Ao que parece não demoramos muito a esquecer grandes tragédias e o motor de busca do Google assim o diz. Por exemplo, aquando de ataques armados nos Estados Unidos, quer em escolas, clubes noturnos, ou espaços comerciais, as pesquisas na Internet sobre os mesmos quase que cessam passado um mês. Rapidamente a discussão e o debate sobre a legalidade do porte de armas se esvanece deixando para depois a tomada de medidas que pode evitar tragédias futuras. É caso para dizer que se uma tragédia mata no presente, o esquecimento desta mata potencialmente no futuro.

Enquanto cidadãos temos de exigir constantemente uma política eficiente e eficaz de proteção das florestas e de prevenção e combate de incêndios. Para isso não podemos nem nos podem afastar dos números reais das tragédias, e mais, temos de saber exigir números futuros, ou seja previsões, para ter mais consciência e informação no que respeita a áreas e vidas em risco. Sem informação e algum receio, o esquecimento é uma fatalidade. E o país continuará a arder… como de costume.