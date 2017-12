Presentes de Natal para 2018

O ano de 2017 foi um ano duro e marcado pela tragédia no nosso país. Retirando o optimismo inconsequente do Primeiro-Ministro, que qualificou 2017 de saboroso, sabemos que foram vários os acontecimentos funestos que mudaram de forma inelutável a vida de muitos portugueses, sobretudo dos que moram no interior do país e de que, lamentavelmente, só se fala em tempos de emergência. Só, e sublinho o só, os incêndios a dois tempos são razão mais do que suficiente para colocar todas as hipotéticas conquistas de lado.

Sim, o défice desceu, sim Portugal elegeu o Presidente do Eurogrupo, sim vivemos de cativações e até parecemos alunos bem comportados, mas um Estado que vê morrerem pessoas em incêndios a dois tempos, que vê armamento desaparecer sem saber bem como (ou como disse o Ministro da tutela “no limite pode não ter havido furto”), que vê hospitais sem meios e pior, aos papéis com um surto de Legionela, de fatídicas consequências, com desrespeito pelo luto das famílias, que viram os corpos dos seus familiares ser retirados para autópsia dos respectivos velórios. Temos assim um Estado que não faz ideia do que fazer nas suas mais básicas funções e que, depois de um sector bancário à deriva, tem agora no sector da segurança social muitas e lamentáveis surpresas. Sinto muito, mas não foi um ano saboroso.

Praticamente findo 2017, para 2018 pedia pouco. A ambição também não é imagem de marca de quem nos governa, logo não vale a pena sonhar muito alto. Ficam cinco desejos singelos:

1 – Quero que tenhamos um Estado que não atrapalhe as empresas. Não atrapalhe. Já nem falo de ajuda, de apoio, de auxílio. Cinjo-me a não dificultar a vida das empresas. E já agora a das famílias. Um Estado que pague o que deve e sem invenções demais taxas e impostos. E não se esqueça de todo o nosso território. Já chega de viver de costas para o interior de Portugal. Somos todos portugueses.

2 – Quero que as instituições cumpram as suas missões e os seus deveres. Do Governo aos Reguladores. Do Presidente da República aos Tribunais. Das Grandes Empresas e Bancos às Instituições do Terceiro Sector. Repito, que cumpram as suas missões. Não inventem, nem tergiversem. O objectivo é servir e não servir-se…

3 – Quero um ano novo sem surpresas desagradáveis para Portugal. Não quero continuar a assistir ao triste espectáculo de mais políticos, banqueiros ou empresários corruptos em larga escala. Não falo nos que já existem. Falo de mais. Este país teve um ano de processos e casos que nos deveriam chocar de tal forma, que mais valia fecharmos para balanço. Enquanto isso continuamos a fingir que nada se passou, sem aprender a lição. Mas o que se passou foi tão grave que já lá vão Bancos, empresas estratégicas e credibilidade política. Foi tudo ao ar. Basta.

4 - Uma Europa com objectivos comunitários e coerente. Que se dê ao respeito, mas que tenha a capacidade de compreender que uma Europa a 28, tem muitas velocidades e sensibilidades. Nem todas estas economias avançam com a mesma velocidade. Logo, importa que as respostas dadas pelas políticas europeias sejam bem pensadas e adequadas à realidade dos Estados-Membros.

5 - Que sejamos felizes. Andamos cá para isso mesmo, ou não? Não há economia sem pessoas. Logo, o objectivo máximo de uma sociedade não pode ficar refém do Excel ou da má gestão das Finanças Públicas. A felicidade é, sem dúvida, o fim de tudo. Não percamos tempo com questões laterais. Concentremo-nos em ser felizes.

Um Santo Natal e um Excelente 2018 para todos.