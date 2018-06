Há alternativa para diversificar o financiamento da Segurança Social

Para justificar cortes nas prestações sociais e a redução de direitos ao nível da proteção social, atacando a matriz da criação do Sistema Público, Solidário e Universal da Segurança Social, é recorrente introduzir-se a problemática da sustentabilidade da Segurança Social, sem abordar a questão de fundo.

O que efetivamente não é sustentável para a Segurança Social são os encerramentos de empresas, o reduzido número de trabalhadores no ativo, com baixos salários, a par do desemprego e da emigração ao mesmo tempo que não há uma intervenção firme para combater o elevado volume de dívidas à Segurança Social e utiliza-se receitas suas para fins bem distintos da sua missão.

O que efetivamente não foi sustentável foram as opções políticas de exploração e empobrecimento, que introduziu mais desigualdades e injustiças e que colocou a Segurança Social ao serviço de uma política económica contrária aos interesses do país, ditada pelos interesses do grande capital e ao processo de concentração da riqueza.

A criação de um sistema de proteção social dos cidadãos, pública, universal e solidária constituiu um enorme avanço civilizacional conquistado na Revolução de Abril.

Para reforçar as receitas da Segurança Social, em primeiro lugar é necessário a adoção de uma política de valorização dos salários e de uma justa redistribuição da riqueza entre o capital e o trabalho; da criação de emprego com direitos e consequentemente a redução da despesa com o subsídio de desemprego; do combate à fraude e à evasão contributiva e do combate ao elevado volume em dívida à Segurança Social e da reavaliação das medidas de isenções e da redução da TSU.

Em segundo lugar é necessário diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social. As contribuições devem não só incidir sobre os salários, mas igualmente sobre o valor gerado na atividade económica. Uma solução que passa pela contribuição de empresas com elevados lucros tendo em conta a riqueza líquida refletida no valor acrescentado líquido.

Uma empresa com um elevado número de trabalhadores contribui muito mais do que uma empresa, por exemplo do setor das novas tecnologias cujos lucros são avultadíssimos, mas que contribui menos para a Segurança Social porque tem poucos trabalhadores. A proposta que o PCP amanhã leva à discussão na Assembleia da República, é que as empresas com elevados lucros possam ter uma contribuição complementar correspondente a uma taxa do valor acrescentado líquido.

Propomos que se aplique do seguinte modo: “Se a soma das contribuições patronais pagas pela empresa durante o ano anterior calculadas com base nos “ordenados e salários” for superior ao valor obtido aplicando a taxa sobre o valor acrescentado líquido fixada para esse mesmo ano, a empresa não tem de pagar mais à Segurança Social”; mas “se a soma das contribuições patronais pagas pela empresa durante o ano anterior, calculadas aplicando a taxa de 23,75% aos “ordenados e salários”, for inferior ao valor que se obtém aplicando a taxa sobre o valor acrescentado líquido que foi fixada, então a empresa paga à Segurança Social a diferença em falta”.

É preciso dar passos no reforço do carácter Público, Solidário e Universal da Segurança Social.