Um ano depois dos incêndios em Pedrógão

Passou um ano sobre a catástrofe dos incêndios que atingiram de forma mais severa os concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

Passou um ano, mas para muitas pessoas e para muitas famílias ainda está muito presente.

O impacto foi muito profundo, seja no plano material, onde houve famílias que perderam tudo o que tinham, seja no plano emocional e psíquico, o que exige apoio especializado permanente. Recentemente veio a público, na sequência de um estudo realizado junto das crianças nos territórios afetados pelos incêndios, que muitas estão com perturbações psicológicas e mais de uma centena apresenta sinais de stress pós-traumático. Não podemos ignorar esta realidade.

Foi afirmado várias vezes que “nada pode ficar como dantes”. Mas infelizmente pouco mudou.

As populações sentem que no fundamental está tudo na mesma, e os diversos anúncios não passam disso mesmo, de propaganda.

Persistem problemas já amplamente diagnosticados, no que respeita ao ordenamento florestal, ao despovoamento do mundo rural ou na continuada carência de meios para o combate aos incêndios.

Não se conhece até ao momento qualquer medida do Governo que altere o paradigma em matéria de ordenamento florestal, essencial para a diversificação da floresta e uma efetiva prevenção dos incêndios florestais. A Confederação Nacional de Agricultura denunciou também a ausência de ações de recuperação das áreas ardidas, nomeadamente a sua limpeza “até para evitar pragas e doenças na Floresta que não ardeu e para preservar os solos e o ambiente”, e da adequada reflorestação. Não há sequer aconselhamento aos pequenos produtores florestais, de forma a assegurar a diversidade e reintrodução de espécies autóctones. Para além disso o cadastro florestal continua por concretizar.

Está ainda por dar concretização aos apoios previstos na legislação aprovada na Assembleia da República que teve origem numa iniciativa legislativa proposta pelo PCP. O potencial produtivo não foi recuperado integralmente e os apoios atribuídos são insuficientes considerando o que foi perdido pelos agricultores; os rendimentos não foram recuperados e as segundas habitações continuam também por recuperar. Se não houver apoio para a recuperação destas habitações, isso contribuirá para o definhamento de muitas aldeias.

Insiste-se na responsabilização dos pequenos produtores, duplicando o valor das multas para quem não realizar as limpezas, perspetiva que rejeitamos porque o problema não está na pequena propriedade, mas sim nos interesses das indústrias das celuloses que se mantém intocáveis e com os baixos preços da madeira.

Um ano depois está quase tudo por fazer. As medidas de apoio à produção, das habitações, da saúde, dos serviços públicos, das medidas compensatórias pela perda de rendimento têm de ser uma realidade.

É preciso a adoção de políticas que promovam o desenvolvimento rural e invertam o despovoamento, que avancem definitivamente com o ordenamento florestal e a prevenção estrutural dos incêndios, bem como com o efetivo reforço de meios de combate aos incêndios.