Palavra dada é ou não é palavra honrada?

1. Não é aceitável a forma como o Governo está a tratar o processo negocial com os professores. Não é aceitável pelo desrespeito da negociação coletiva, por pretender não considerar todo o tempo de serviço prestado e pela tentativa de responsabilização da outra parte, os professores, por eventual instabilidade nas escolas, quando o único responsável por qualquer instabilidade na escola pública é o Governo.

Não é aceitável que num processo negocial o Governo tenha uma atitude “ou é como eu quero, ou não há para ninguém”. Na prática foi isto que foi dito. Perante uma situação destas, obviamente que ceder à chantagem não é solução.

Quem é responsável pelas negociações não prosseguirem é o Governo. Quem apresentou uma proposta fechada foi o Governo. Quem não quer negociar é o Governo.

2. A proposta que o Governo apresentou aos professores previa somente considerar como tempo de serviço dois anos, nove meses e dezoito dias para efeitos de progressão na carreira, em vez de ter em conta todo o tempo de serviço efetivamente prestado – nove anos, quatro meses e dois dias.

A contagem do tempo de serviço prestado não está em negociação. É importante que este aspeto esteja clarificado. Como afirmaram os professores o tempo de serviço prestado não se discute, conta-se. O que está em negociação é o prazo e o modo de aplicação de todo o tempo de serviço, tal como determina a Lei do Orçamento do Estado.

Deste modo o Governo deliberadamente optou por rasgar o compromisso assumido com as organizações representativas dos professores de “recuperar o tempo de serviço prestado” em novembro do ano passado e por não cumprir o artigo 19.º da Lei do Orçamento do Estado para 2018 que estabelece que “a expressão remuneratória do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integradas em corpos especiais, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependam do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito, é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis.”

3. Não é justo que o Governo queira apagar cerca de seis anos de trabalho dos professores. Trabalho que foi efetivamente prestado. Todo esse período os professores estiveram na escola.

Não se pode aceitar que por opção política do Governo haja uma parte do tempo de serviço prestado pelos professores que não seja contado.

Em todo este processo os professores mostraram sempre toda a disponibilidade para encontrar uma solução para a recuperação de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão da carreira. Foram os próprios professores que admitiram que a recuperação do tempo de serviço fosse aplicada faseadamente num período de cinco anos (até ao final da próxima legislatura).

É preciso continuar a luta!