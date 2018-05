Profissionais da saúde em defesa do Serviço Nacional de Saúde

1. Em defesa do Serviço Nacional de Saúde! Pela dignificação da carreira! Pela defesa da qualidade dos cuidados de saúde! Estas eram algumas das reivindicações dos médicos na ação que luta que hoje prossegue.

Reivindicam o respeito pelos seus direitos, mas reivindicam igualmente um Serviço Nacional de Saúde (SNS), de qualidade, dotado dos meios e com capacidade para dar resposta às necessidades de saúde das populações.

Força, unidade e determinação foram elementos que estiveram presentes na concentração dos médicos realizada ontem junto ao Ministério da Saúde. Unidade que se reflete também na grande participação dos médicos nesta greve.

Neste processo é justa uma referência aos jovens médicos especialistas e em formação médica especializada que aderiram à greve. A desvalorização do internato médico, seja pela quebra da continuidade do processo integrado de formação médica especializada, seja pelas limitações introduzidas no acesso à formação médica especializada, está a levar à criação de um contingente de médicos indiferenciados. Tais opções estão em contracorrente com o caminho prosseguido nas últimas décadas de esforço de especialização, responsável pelo avanço científico na medicina e pela diferenciação dos cuidados prestados pelo SNS. A existência de médicos indiferenciados, contra a sua vontade porque não lhes é assegurada a especialização, defrauda a expetativa dos jovens médicos, não garante a formação de médicos especialistas de que o país necessita para colmatar as carências e constitui um elemento de desvalorização da carreira médica, fundamental para a qualidade da prestação de cuidados de saúde.

2. Não é por acaso que ao longo dos últimos anos uma das linhas de ataque ao SNS passou pelo ataque aos direitos dos profissionais de saúde. Os detratores do SNS sabem que sem profissionais qualificados não é possível assegurar um serviço público de saúde de qualidade.

Há uma enorme carência de profissionais de saúde no SNS, desde médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, a assistentes técnicos e assistentes operacionais. Carências que se refletem na degradação das condições de trabalho e nos elevados ritmos de trabalho, por um lado e por outro nas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, nos elevados tempos de espera para consultas, cirurgias, tratamentos ou exames e de uma forma geral na redução da capacidade do SNS.

Em determinados hospitais, os enfermeiros ou assistentes operacionais (só para dar um exemplo) dizem-nos que sabem a que horas entram, mas não sabem a que horas saem, porque em determinados serviços se não houver quem os vá render, prosseguem novo turno, acabando por fazer dois turnos seguidos.

Persiste a exaustão e desmotivação junto dos profissionais de saúde. Persiste o abandono antecipado de profissionais do SNS e há muitos que já ponderam nem sequer exercer funções no SNS.

A desvalorização social, profissional e remuneratória dos profissionais de saúde, a desvalorização das carreiras, o não reconhecimento pelo exercício de funções, a precariedade, o desrespeito pelos seus direitos são problemas que já veem de trás, mas que continuam sem resolução.

Os profissionais de saúde estão em luta: os enfermeiros realizaram ações de luta no passado mês de março, os médicos estão neste momento em greve e no final do mês de maio estão previstas novas ações de luta dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e dos assistentes técnicos e operacionais.

Exige-se ao Governo que tome as medidas eficazes de valorização, reconhecimento e dignificação dos profissionais de saúde, respeitando os seus direitos. Valorizar os profissionais de saúde é defender o SNS.

3. Deixo uma palavra de profundo respeito e reconhecimento pelos profissionais de saúde. Profissionais de saúde que mesmo perante as adversidades, a desvalorização das suas carreiras, tudo fizeram para defender o SNS e sempre com empenho e dedicação procuraram prestar os melhores cuidados de saúde às populações.