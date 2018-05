Defender o direito à habitação

Um mãe e dois filhos residem num apartamento em Lisboa com um quarto, cuja renda ascende aos 405 euros. Recebeu a notificação do senhorio para abandonar a casa até ao início do próximo ano. Trabalha próximo da residência, os dois filhos frequentam a escola próximo da residência e um dos filhos tem diversos problemas de saúde. Não tem para onde ir, nem rendimentos para suportar os valores de renda que agora se cobram em Lisboa.

Uma mulher com idade inferior a 65 anos recebeu notificação para deixar a casa em abril de 2018, cujo contrato de arrendamento remonta a 1982. Vive com a filha, mas os rendimentos auferidos não suportam os valores de renda existentes em Lisboa.

Uma mulher com contrato de arrendamento há 15 anos, recebeu notificação do senhorio de oposição à renovação do contrato. Hoje paga 450 euros de renda e o senhorio quer aumentar para 850 euros por um apartamento em Lisboa com 48 m2, num prédio antigo sem elevador.

São alguns exemplos de situações concretas, mas que refletem a situação de milhares de famílias que devido à famigerada lei dos despejos, já perderam ou estão na iminência de perder a sua habitação.

É bom recordar que em 2012, aquando da imposição desta lei por PSD e CDS alertou-se desde logo para as suas consequências, por um lado o aumento dos valores de renda, que hoje estão a atingir valores proibitivos, quando há apartamentos de tipologia T1 e T2 acima de mil euros, incomportáveis face aos rendimentos das famílias e por outro lado para os múltiplos mecanismos introduzidos que visam tão somente facilitar os despejos.

A lei dos despejos, de responsabilidade direta de Assunção Cristas não serve os interesses dos inquilinos, nem salvaguarda o direito à habitação. A realidade demonstra que é uma lei fraca com os fortes e forte com os fracos, desprotegendo os inquilinos e precarizando o direito à habitação. É por isso que a solução mais adequada para proteger os inquilinos e o direito à habitação, passa pela sua revogação. No dia 4 de maio, por iniciativa do PCP a Assembleia da República irá debater esta proposta.

Há um problema de fundo quando abordamos esta questão. A habitação é um bem essencial e o acesso à habitação um direito fundamental. Mas na lógica dos interesses dos grupos económicos, a habitação não é mais do que uma mercadoria altamente especulativa, com a qual pretendem tirar o maior proveito possível.

O conjunto de propostas apresentadas pelo Governo na área da habitação não rompe com estes interesses, secundarizando mais uma vez o papel do Estado na política de habitação. Não há uma efetiva intervenção do Estado na política de habitação. Por um lado, remete-a principalmente para a política fiscal, beneficiando mais uma vez os proprietários e por outro lado na desresponsabilização do Estado procurando transferir mais encargos para as autarquias.

A intervenção do Estado não pode ficar somente no plano da regulação ou fiscalização, é preciso ir mais longe. É preciso uma intervenção direta de promoção do acesso à habitação.

Defender o direito à habitação, não passa por medidas paliativas, para que no fundamental os interesses instalados se mantenham.