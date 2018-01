Suponhamos que o objetivo era discutir a utilização de canábis para fins terapêuticos. Se de facto assim fosse, a discussão começou logo viciada. Não se abordou a matéria numa perspetiva aberta, mas partindo de conclusões retiradas à partida e catalogando de conservadores todos aqueles que tivessem uma opinião que não coincidisse exatamente com a sua. Foi neste pressuposto que se realizou o debate na Assembleia da República na semana passada.

No nosso país os procedimentos para aprovação de medicamentos estão definidos na lei, sendo aprovados quando há evidência científica sobre as suas vantagens clínicas para os doentes. Se é neste campo que se pretende intervir porque é que é preciso uma lei que se designa de “legalização do uso da canábis para fins terapêuticos”? A atual legislação em vigor já permitiu a aprovação de medicamentos cuja composição química seja à base de opiáceos e já foi aprovado um medicamento à base de canábis sativa, e que eu saiba não houve necessidade de nenhuma lei na Assembleia da República para serem aprovados.

Quando se prescreve um medicamento no nosso país o prescritor (o médico) tem de identificar a substância ativa, dosagem, forma de utilização, quantidade, período de tratamento e o intervalo de administração. Como se garante que o doente toma exatamente a quantidade prescrita se utilizar a planta de canábis num modelo de autocultivo? Há medicamentos que são feitos à base do ópio e são prescritos pelos médicos aos doentes que deles necessitam. Como fica claro, os médicos não prescrevem a papoila ou o cultivo da planta. A proposta de autocultivo não garante o controlo de qualidade, nem protege a saúde pública como os medicamentos que são dispensados nas farmácias ou nos hospitais.

Quem propõe o autocultivo, o BE e o PAN, tem apresentado um argumento – combater os interesses da indústria farmacêutica e o aumento de preços. Mas a solução para a produção de medicamentos passa somente pela indústria? Quem tem esta perspetiva é que tem a perspetiva errada. Onde fica então o papel do Estado? Atualmente o Estado através do Laboratório Militar produz a metadona para o tratamento de substituição aos toxicodependentes. Privilegiou a indústria? Não! E já agora é um programa com enorme sucesso. O Laboratório Militar também produz medicamentos para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto o objetivo do autocultivo não é de saúde, até porque não há nenhuma razão para os portugueses “produzirem o seu próprio medicamento”, sem controlo de qualidade.

Se de facto a intenção de BE e PAN era defender a saúde dos portugueses, deixe-se à autoridade nacional do medicamento a avaliação técnica e científica dos medicamentos. Até ao momento não houve nenhum impedimento para introduzir em Portugal quando há evidência científica, medicamentos que utilizam na sua composição química substâncias ilícitas.

Chegados aqui, creio que fica claro que a preocupação não é de saúde. Estão a utilizar o pretexto da saúde para alcançar outro propósito, legalizar o consumo de canábis.

Muitas vezes há alertas dos profissionais na área da toxicodependência para uma espécie de condescendência social em relação ao consumo de canábis, como se os seus efeitos fossem inócuos. Alguns dados oficiais revelam diversas preocupações com o consumo abusivo de canábis – entre 2012 e 2016/2017 quadruplicou o consumo de canábis em Portugal e aumentou o número de utentes consumidores de canábis a solicitar ajuda e a serem acompanhados nas estruturas de saúde na área da toxicodependência. Há registo de psicoses e esquizofrenias como consequência do consumo abusivo de canábis são graves.

Exige-se rigor e adequada ponderação e avaliação na apreciação das matérias e não simplismos mediáticos. É por isso que o PCP propôs uma recomendação ao Governo para avaliar “integralmente as vantagens clínicas da utilização da cannabis sativa para fins terapêuticos, comprovadas cientificamente, a evolução registada nos medicamentos disponíveis e na sua prescrição clínica, tendo também em consideração evoluções registadas noutros países, e pondere a eventual utilização mais adequada no Serviço Nacional de Saúde quando tal demonstre corresponder ao tratamento necessário para determinada patologia”. E como não omitimos as preocupações atuais sobre o consumo abusivo de canábis, propusemos o reforço do investimento público no plano da prevenção, dos meios (financeiros, técnicos e humanos) dos serviços públicos na área da toxicodependência, e que o Governo proceda à atualização do estudo científico dos efeitos do consumo de cannabis na saúde dos cidadãos. Propostas que o BE e o PAN votaram contra. Cada um tire as suas ilações sobre as verdadeiras intenções destes partidos.

“O uso direto da planta de canábis ou seus derivados com fins medicinais envolve desafios particulares. A sua eventual permissão deve ser alvo de reflexão ponderada e multidisciplinar, integrando as questões legais da sua produção, comercialização, controlo de qualidade de fitoterapêuticos, do benefício/risco terapêutico em cada condição clínica, e porventura a própria vontade da sociedade devidamente esclarecida. É importante refletir se pode ou não ser o seu acesso permitido, e em que circunstâncias, no respeito pela autonomia e decisão esclarecida de cada cidadão, mas tendo em consideração os seus potenciais riscos e necessária proteção de saúde pública.” Não é o PCP que o afirma, mas sim especialistas da Ordem dos Médicos.

Se há estudos que concluem que o uso de canábis sativa tem efeitos clínicos no tratamento e nunca na cura (também é bom que se refira que o uso de canábis para fins terapêuticos só alivia sintomas) na dor crónica, no controlo de espasmos, nos vómitos ou no aumento de apetite, mas também há estudos que não são conclusivos.

Mais do que uma questão política, o uso de canábis para fins terapêuticos é uma questão técnica e científica.