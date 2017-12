Degradação do serviço postal, encerramento de estações e postos de correios, ataque aos direitos dos trabalhadores e destruição de postos de trabalho foi o que trouxe a privatização dos CTT.

Quando PSD e CDS impuseram a privatização dos CTT, o PCP alertou desde logo para as consequências profundamente negativas e que agora a realidade confirma. A privatização dos CTT tinha como objetivo, assumido pelo anterior Governo, por um lado a utilização da receita da venda na hipotética redução do défice e da dívida e por outro lado a garantia de extraordinários lucros para o grupo privado que adquirir a empresa. A garantia de um serviço postal de qualidade nunca foi uma prioridade.

Não foi por falta de aviso que se verifica esta escandalosa degradação do serviço postal dos CTT, antes resultou das opções políticas e ideológicas de PSD e CDS.

Há atrasos na entrega de correios, vales postais com as pensões de reforma a chegar com 15 dias de atraso, filas de espera nas estações de uma ou duas horas para comprar um selo ou fazer um envio postal porque desviam trabalhadores do serviço postal para os balcões do serviço do banco (banco que viu sempre adiada a sua criação quando a empresa era pública) e falta de trabalhadores que conduz à degradação do serviço postal prestado.

Para além disto, a empresa está a alienar património, como foi exemplo a venda da antiga sede dos CTT por 25 milhões de euros, tudo para alcançar o máximo lucro.

A ANACOM identificou várias insuficiências, mas ao mesmo tempo autorizou o aumento de preços. A tarifa de correio normal aumentou 47% cento, para que a administração da empresa tivesse distribuído 72 milhões de euros em dividendos, montante superior ao resultado líquido no ano de 2016 no valor de 62 milhões de euros.

A empresa está a avançar com um processo de despedimento encapotado de 200 trabalhadores. Enviou cartas para os trabalhadores a convidá-los a sair através de rescisões amigáveis. Mas querem ir mais longe. No plano de reestruturação da empresa tornado público, a empresa pretende despedir 800 trabalhadores, encerrar as lojas que não são rentáveis do ponto de vista económico, sem qualquer preocupação sobre o serviço público postal, deixando diversas populações ao abandono.

Está em marcha a destruição de uma empresa estratégica para o país, que ao longo de mais de cinco séculos assegurou a prestação de serviço público postal, colocando-a num patamar de grande reconhecimento nacional e internacional.

Fica claro os objetivos da privatização. Fica claro quem beneficia com a privatização. Fica também claro quem são os prejudicados - os trabalhadores e as populações.

A atividade prioritária do grupo privado não é a prestação de um serviço postal de qualidade, mas sim a obtenção do lucro.

O Governo não pode permitir que a administração da empresa continue este caminho de desmantelamento de uma empresa fundamental para o país. É da defesa do interesse nacional que se trata.

A solução para os CTT não passa pelo controlo do contrato de concessão. A solução é a reversão do processo de privatização dos CTT, iniciando um processo de recuperação do controlo e gestão do serviço público universal pelo Governo.

Aproveito a oportunidade para saudar e manifestar a solidariedade com a luta dos trabalhadores dos CTT no dia 21 e 22 de dezembro. Os trabalhadores reivindicam a prestação de serviço postal de qualidade, a defesa dos seus direitos, a contratação de mais trabalhadores e a reversão da privatização dos CTT.