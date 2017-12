Faz hoje 100 úteis dias que foi publicada a Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, procede à primeira à alteração ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto e que estabelece o regime de contratação de bolseiros de pós-doutoramento.

100 dias passados e o Governo ainda não implementou a lei aprovada por maioria na Assembleia da República.

100 dias passados e o Governo não regulamentou a lei, nem procedeu à abertura dos concursos públicos para a contratação dos bolseiros doutorados.

A lei estabelece que até 31 de dezembro de 2017 e 31 de agosto de 2018 têm de ser abertos os concursos públicos para a contratação de doutorados que desempenham funções em instituições públicas há mais de três anos (seguidos ou interpolados) ou que sejam financiados por fundos públicos há mais de três anos. Faltam pouco mais de duas semanas até ao finda do ano de 2017 e não se conhece o desenvolvimento de procedimentos para a abertura dos referidos concursos.

Sabemos que há resistências das instituições em proceder à abertura dos concursos que a lei estipula, mas isto exige uma intervenção mais firme do Governo para assegurar que a lei é cumprida.

O Governo não pode adiar a resolução dos problemas laborais que afetam milhares de trabalhadores científicos. É da mais elementar justiça que estes trabalhadores tenham um contrato de trabalho, que possam ver os seus direitos reconhecidos e que possam inclusivamente ser integrados na Carreira de Investigador Científico como a lei também prevê.

A não abertura dos concursos públicos está a deixar de fora muitos investigadores científicos. Segundo a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, 1 em 4 bolseiros doutorados viram as suas bolsas terminar sempre na expectativa de o concurso abrir brevemente. O que vai acontecer a estes trabalhadores?

O Governo, nomeadamente o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior questionado pelo PCP sobre isto em novembro passado na Assembleia da República, afirmou que deu «ori-entações expressas à Fundação para a Ciência e a Tecnologia que no quadro do financiamento plurianual às unidades de investigação se deveria resolver todos os casos de eventuais bolseiros que acabassem a bolsa entretanto e pelo facto de os concursos não estarem abertos para terem o financiamento necessário para não serem de maneira nenhuma prejudicados por atrasos pon-tuais na abertura dos concursos. (.…) Qualquer que seja o investigador que a sua bolsa termine nos prazos curtos que não possam ter aberto concursos devido a processos regulamentares a FCT tem orientações claras para garantir, através do financiamento plurianual às unidades, o estabelecimento das condições até à abertura dos concursos.” O compromisso assumido não teve qualquer tradução na vida real.

Não podemos aceitar que uma lei da República não esteja a ser cumprida e o responsável desse incumprimento seja o próprio Governo.

Exige-se esclarecimentos sobre a falta de concretização da lei e de ainda não se ter procedido à abertura dos concursos que a lei determina que sejam até 31 de dezembro de 2017. É por isto que o PCP agendou para hoje, dia 13 de dezembro, um debate de atualidade para exigir aoGoverno os esclarecimentos e a abertura dos concursos públicos para a contratação dos bolseiros doutorados.