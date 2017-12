A seca exige medidas imediatas e estruturais

Há quem afirme que Portugal está a atravessar a situação de seca mais grave desde que há registo. Os dados mais recentes (novembro de 2017) são deveras preocupantes quando dão conta que 46% do território continental está em seca severa e 51% em seca extrema.

A situação de seca está a afetar de uma forma muito agressiva as atividades agropecuárias, mas igualmente o abastecimento público às populações. Há localidades em que o acesso à água potável para consumo humano já é assegurado por camiões.

No passado dia 30 de novembro, os deputados do PCP visitaram diversas áreas afetadas pela seca, onde puderam constatar no local as consequências da situação da seca.

Árvores a secar, animais sem alimento e sem água, barragens praticamente sem água são a realidade em muitos locais do nosso país. Há agricultores que iniciaram a alimentação artificial dos animais mais cedo, o custo da alimentação dos animais está a disparar, há explorações que correm o risco de entrar em falência e há culturas que podem não ter lugar em 2018 devido à falta de água. As medidas anunciadas pelo Governo são pouco abrangentes, não estão a chegar ao terreno e as que estão são muito limitadas.

É preciso desde já tomar as medidas para assegurar a água para o abastecimento do consumo humano e para assegurar a produção agropecuária.

Mas a situação da seca em Portugal traz uma questão mais profunda que exige a nossa reflexão. É que para lá de medidas imediatas de apoio que devem ser consideradas e devem chegar ao terreno rapidamente, é preciso abordar a adoção de medidas estruturais que permitam para o futuro reforçar a capacidade do país para responder a fenómenos desta natureza.

É justo que se questione sobre o que foi feito nos últimos anos para aumentar a capacidade de armazenamento de água e para planificar o uso da água em situações extremas como a que estamos a passar? E mais uma vez se verifica que a política de direita prosseguida por diversos governos foi responsável pela perda de capacidade de intervenção do Estado na gestão e monitorização da água, quer pela redução do número de trabalhadores, quer pela perda de meios e competências. Foi também responsável pelo sucessivo adiamento de investimentos fundamentais para reforçar a capacidade de armazenamento de água (barragens, albufeiras, açudes, obras hidroagrícolas, entre outros).

É preciso reforçar o investimento público na criação de infraestruturas que permitam o reforço dos reservatórios de água e da monitorização da sua qualidade para assegurar as diversas funções ecológicas e ambientais que assume.

Neste debate rechaçamos qualquer perspetiva de aumento de preços da água para as famílias e os pequenos agricultores para satisfazer aqueles que procuram justificar a mercantilização de um bem essencial à vida.

A gestão pública da água é o garante da salvaguarda dos interesses públicos.