A força necessária

Podemos afirmar que a criação do Poder Local Democrático constitui um pilar fundamental do nosso regime democrático e contribuiu para o desenvolvimento económico, social e cultural dos vários territórios.

Estamos a poucos dias de mais uma eleição para os órgãos autárquicos. No próximo dia 1 de outubro a população será chamada a decidir quem quer que dirija os destinos das autarquias para os próximos quatro anos.

Importa ver qual é a força política que esteve sempre ao lado das populações, que não as abandonou, que procurou sempre dar resposta aos seus problemas e que deu voz às suas reivindicações.

Importa ver qual é a força política que apresenta o projeto político onde a elevação das condições de vida das populações é a prioridade e que promove o envolvimento e a participação popular na gestão autárquica.

Importa ver qual é a força política que não se esconde através de falsas candidaturas de independentes e que sempre teve a preocupação de alargar e de envolver todos aqueles que lutam por uma vida melhor.

A CDU é a força política com obra realizada e que apresenta um projeto distintivo nas autarquias assente no desenvolvimento local, na defesa dos serviços públicos, em particular na gestão pública da água (e que lutou contra a privatização da EGF), na melhoria do espaço público, na valorização da Escola Pública, na democratização do acesso à cultura, no deporto para todos, na defesa do património cultural e natural, na defesa dos direitos dos trabalhadores.

Contrariamente a outros que tratam tudo pela mesma bitola, por conveniência ou por ignorância, a CDU e as forças que a integram estiveram firmes a combater a política de exploração e de empobrecimento de PSD e CDS, lutaram contra o desvirtuamento e subversão do Poder Local Democrático com constantes ingerências na sua autonomia e sucessivos cortes orçamentais, e não baixaram os braços na defesa das freguesias.

E se nestas eleições autárquicas não serão repostas as freguesias roubadas às populações, foi porque PS, PSD e CDS não quiseram. O PCP honrou o compromisso que assumiu e levou à Assembleia da República uma iniciativa legislativa para devolver as freguesias onde fosse essa a vontade das populações e dos respetivos órgãos autárquicos. PS, PSD e CDS rejeitaram. Não desistimos e já voltámos a reapresentar um projeto de lei que repõe as freguesias extintas. Quando tanto se fala de descentralização comecemos então por repor as freguesias de acordo com a vontade da população.

É de destacar a luta dos trabalhadores pelas 35 horas e que levou à assinatura de centenas de acordos coletivos de trabalho e mais recentemente os 25 dias de férias que serão uma realidade em 2018 nas autarquias da CDU.

Para além da sua capacidade de intervenção e de realização a CDU está presente, lado a lado com os trabalhadores e as populações na defesa dos seus direitos, em especial no direito à saúde, à educação, à habitação, à cultura, ao apoio social e na defesa de serviços públicos essenciais.

As populações sabem com quem podem contar e quem nunca lhes vai faltar.