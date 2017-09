Repor direitos e rendimentos é o caminho a prosseguir

O objetivo de defesa, reposição e conquista de direitos está presente na sessão legislativa que agora se inicia.

Se é verdade que nesta nova fase da vida política nacional os trabalhadores e o povo português conseguiram a reposição dos salários na Administração Pública, o aumento do salário mínimo nacional ainda que aquém dos 600 euros, a eliminação da sobretaxa do IRS, a reposição dos feriados, o horário de trabalho de 35 horas por semana, a atualização extraordinária das pensões e reformas, a majoração do abono de família, a progressiva gratuitidade dos manuais escolares, a atualização do subsídio de refeição; também é verdade que persistem um conjunto de problemas por resolver e que exigem resposta como o descongelamento das carreiras, a valorização de salários e pensões, o fim da precariedade e a integração dos trabalhadores com vínculo efetivo, a contratação dos trabalhadores necessários para garantir o bom funcionamento dos serviços públicos, ou o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde e na Escola Pública.

E para não desperdiçar nenhuma oportunidade, no início desta sessão legislativa o PCP avançou com um conjunto de propostas extremamente relevantes: o aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros a 1 de janeiro de 2018, a reposição dos 25 dias de férias para os trabalhadores (direito que será resposto 2018 para os trabalhadores das autarquias geridas pela CDU), o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego, a vinculação dos professores e a garantia da estabilidade da sua vida pessoal e profissional e a reposição das freguesias de acordo com a vontade das populações e das autarquias.

Os dados oficiais tornados públicos recentemente sobre o crescimento do PIB, confirmam que o país não se desenvolve com políticas de cortes de salários e de rendimentos, como fizeram PSD e CDS. O crescimento do PIB resulta em grande medida do crescimento do consumo interno, a que não é alheio o aumento do rendimento disponível das famílias, comprovando que a reposição de salários, rendimentos e direitos é o caminho certo.

A proposta do aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros a partir de 1 de janeiro de 2018 será discutida na Assembleia da República no dia 4 de outubro de 2017. Está criada a oportunidade para dar novos passos na conquista de rendimentos para os trabalhadores, é preciso agora que não seja desperdiçada.

Todos sabemos que o salário mínimo nacional em Portugal é dos mais baixos em comparação com outros países que integram a União Europeia. Todos sabemos que o aumento do salário mínimo nacional é fundamental para o combate à pobreza (quando a pobreza atinge ainda quase 25% da população) e para melhorar as condições de vida, nomeadamente dos trabalhadores e das suas famílias. E todos sabemos que o aumento do salário mínimo nacional, contrariamente aos fantasmas levantados por muitos que defendem a continuação de uma política de baixos rendimentos, de empobrecimento e de exploração, contribui para a dinamização da economia.

Portanto não há nenhuma razão para não aprovar esta proposta e para que o salário mínimo nacional não atinja os 600 euros já em 2018.