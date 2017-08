Quem visita a Festa do Avante, tem de facto a convicção de que “Não há Festa como esta!”

Construída pelo Partido Comunista Português, os seus militantes e por muitos e muitos amigos que também querem dar ao seu contributo, a Festa do Avante é um espaço para todos, onde o convívio, a amizade, a camaradagem e a fraternidade estão presentes. Uma Festa dirigida aos trabalhadores e ao povo.

Festa de Abril, assente nos valores da liberdade, da democracia e da solidariedade.

Realiza-se já nos próximos dias 1, 2 e 3 de setembro a 41ª edição da Festa do Avante na Atalaia, Amora, Seixal, num espaço ampliado na sequência da aquisição da Quinta do Cabo e num espaço renovado e qualificado, que permitiu melhorar as condições e a qualidade de quem visita a Festa.

O programa é diversificado. Na maior iniciativa política e cultural do país, a música, o teatro, o cinema, a ciência, o livro e o disco, as exposições, os debates, o desporto, a gastronomia, a animação de rua têm lugar. É possível encontrar na Festa um pouco de todas as regiões do país, mas também dos quatro cantos do mundo, no espaço internacional.

Nesta edição da Festa do Avante destaca-se a comemoração do Centenário da Revolução de Outubro – Socialismo, exigência da atualidade e do futuro, acontecimento maior do século XX de emancipação dos trabalhadores e do povo, que marcou um período de extraordinários avanços no plano político, económico, social, cultural e na defesa da paz.

Destaque também para a 20ª edição da Bienal de Artes Plásticas com mais de 220 obras, para a programação dirigida às crianças e para o Espaço da Ciência subordinado ao tema “Mar, Património e Potencialidades”.

Naturalmente a Festa do Avante é um espaço para dar a conhecer as propostas do PCP e o projeto político que apresenta aos trabalhadores, ao povo e ao país. Haverá a oportunidade para discutir temas tão vastos como a produção nacional, emprego, precariedade direitos, segurança social, serviços públicos, libertação dos constrangimentos do euro, desenvolvimento regional, novas tecnologias, o projeto autárquico da CDU, o Centenário da Revolução de Outubro ou O Capital de Karl Marx, para além dos diversos momentos de solidariedade com os povos em luta.

A um mês das eleições autárquicas, o projeto autárquico da CDU terá o seu espaço na Festa do Avante. Para além da abertura da Festa do Avante e do comício da Festa, será possível tomar conhecimento com a intervenção, as realizações e as propostas da CDU pelas diferentes regiões do país. Será um momento que marca a entrada de uma nova fase na batalha do esclarecimento e da mobilização para o reforço da CDU. O trabalho, honestidade e competência caracteriza a forma de estar dos eleitos da CDU, que os distingue de todas as outras forças políticas, assumindo o compromisso com as populações e o desenvolvimento de cada freguesia e de cada concelho.

Não faltam razões para visitar a Festa do Avante e trazer outro amigo também!