PT – são os direitos dos trabalhadores, os postos de trabalho e o interesse nacional que estão em causa!

A luta não foi de férias!

Desde a grande greve geral do passado dia 21 de julho, os trabalhadores da PT prosseguem a luta em defesa dos seus direitos e dos postos de trabalho. Amanhã, dia 24 de agosto, os trabalhadores da PT estarão no Porto numa ação de luta em defesa dos postos de trabalho e dos seus direitos laborais.

Os trabalhadores lutam contra os desmandos da Altice. Há meses que a Altice iniciou um caminho que tem de ser travado - a inaceitável chantagem, pressão e assédio sobre os trabalhadores: a colocação de trabalhadores em salas de disponíveis sem funções ou atribui-lhes funções desadequadas face à sua qualificação; o fraudulento processo de transmissão de estabelecimento, o despedimento de trabalhadores e o recurso a empresas de outsourcing.

O que se está a passar na PT não é obra do acaso! Tudo isto é consequência do processo de privatização iniciado por Cavaco Silva, prosseguido pelos sucessivos governos de PS, PSD e CDS e concluído com a eliminação da golden share por PSD e CDS já sob a chancela da troica.

O que se está a passar na PT deixa bem claro que a sua privatização não beneficiou os trabalhadores, nem beneficiou o país. Perdeu-se a capacidade de decisão sobre a principal empresa de um setor estratégico da economia, as comunicações, permitindo-se a reconstituição dos grupos económicos monopolistas.

Para a Altice os direitos dos trabalhadores ou o interesse do país não tem qualquer importância. O que os move é a acumulação de lucro, mesmo que seja à custa da destruição da PT.

Não podemos ficar de braços cruzados e deixar que a Altice proceda ao desmantelamento da PT. A destruição da PT é muito prejudicial para os trabalhadores e é muito prejudicial para o país e os portugueses.

É por isso que o Governo tem de intervir. Existem hoje instrumentos no nosso país que permitem ao Governo intervir e travar o rumo que a Altice está a impor, basta que haja vontade para o fazer, em particular travar a fraude e reverter o processo de destruição da PT, travar a violação dos direitos dos trabalhadores.

O PCP já levou esta questão à Assembleia da República, nomeadamente através do agendamento de um debate no passado dia 19 de julho e da apresentação de um Projeto de Resolução recomendando ao Governo que assuma as suas responsabilidades e intervenha para travar o processo de repressão, assédio e chantagem da Altice contra os trabalhadores e que inicie o processo de regresso da PT ao controle público.

Está provado que é o controlo público da PT que assegura que esta importante empresa do setor das comunicações está ao serviço dos interesses do povo e do país, que salvaguarda os postos de trabalho e respeita os direitos dos trabalhadores.