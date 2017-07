A partir de julho de 2017 é possível visitar os museus e os monumentos nacionais sob a tutela da Direção Geral de Património Cultural gratuitamente aos domingos e feriados até às 14h. É uma medida que possibilita o usufruto e o conhecimento do nosso património.

Trata-se também de dar corpo a um princípio constitucional, a democratização no acesso à cultura. O acesso à cultura não pode estar dependente das condições económicas de cada um. É um direito que tem de ser garantido a todos os cidadãos.

Sabemos que muitas pessoas, que muitas famílias não tinham a possibilidade de suportar 10 euros para poderem visitar um museu ou um momento, sendo-lhes por esta via negado o acesso a um direito.

Em agosto, cerca de dois milhões de pensionistas e reformados terão um aumento extraordinário de pensões, entre 6 e 10 euros. A valorização das pensões é fundamental para a melhoria das condições de vida dos reformados e pensionistas, constituindo uma medida no combate à pobreza e à exclusão.

Uma medida que ficou aquém do proposto e das necessidades, abrangendo somente os reformados e pensionistas com pensões até 631 euros.

O aumento extraordinário das pensões e a gratuitidade de museus e monumentos aos domingos e feriados resultam da ação, intervenção e proposta do PCP.

Recordo que quando colocávamos a necessidade do aumento extraordinário das pensões não faltaram vozes a dizer que não era possível. Foi a persistência e a resistência do PCP, o facto de nunca ter abandonado a proposta, nem baixado os braços, que foi possível concretizar esta medida. Afinal a realidade mostrou que era possível.

Valeu a pena e vale a pena continuar a intervir por um futuro melhor!

Na atual correlação de forças na Assembleia da República, ainda que com inúmeras limitações face às necessidades dos trabalhadores e do povo, foi possível avançar na perspetiva de reposição e de conquista de direitos e rendimentos, como a reposição dos salários e o aumento do subsídio de refeição na Administração Pública; o aumento do salário mínimo nacional ainda que aquém dos 600 euros; a reposição dos feriados roubados; as 35 horas do horário de trabalho na Administração Pública; a progressiva reposição da contratação coletiva no setor empresarial do Estado; a redução do IVA da restauração; a progressiva redução do pagamento especial por conta para as micro, pequenas e médias empresas, o regime de gasolina verde para a pesca, a progressiva gratuitidade dos manuais escolares, o fim dos exames de 4º e 6º ano, a redução das taxas moderadoras, a valorização do abono de família, ou a prorrogação do regime transitório no arrendamento urbano, assegurando que as famílias não são despejados.

Com uma correlação de forças na Assembleia da República ainda mais favorável aos trabalhadores e ao povo, com o reforço do PCP poder-se-ia ir muito mais longe no desenvolvimento económico e social do país, na concretização de uma política que aposte na produção nacional e nos setores produtivos, no apoio às micro, pequenas e médias empresas, na valorização dos salários e pensões, na criação de emprego, na defesa dos direitos dos trabalhadores, na defesa das funções sociais do Estado e dos serviços públicos, numa justa política fiscal, na afirmação da soberania e independência.