Até quando?

Foi com profunda consternação que tomei conhecimento das consequências trágicas do incêndio que continua a deflagrar e que atingiu Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra, Góis, Ansião, Alvaiázere e Sertã.

Quero deixar o meu pesar pelas pessoas que faleceram e a minha solidariedade às suas famílias e aos feridos. Quero deixar também o meu reconhecimento por todos aqueles que corajosamente estão na linha de combate às chamas que insistem em não dar tréguas, em particular aos bombeiros, às forças de segurança, aos militares das forças armadas, aos profissionais da proteção civil.

Não há memória de um fogo com esta dimensão, nem com a dimensão das suas consequências. Não há memória de tantas pessoas terem perdido a vida a tentarem escapar à fúria das chamas.

Não há palavras para descrever esta tragédia! As imagens de devastação falam por si – a destruição, a ausência de vida por onde o fogo passou, a ausência de cor!

Ficaram as cinzas. Ficaram as memórias de quem perdeu os seus familiares e amigos, ficaram as memórias de quem estava lá e sobreviveu. Memórias que certamente ninguém queria ter. Memórias que recordam a todo o momento o inferno por que passaram.

No imediato é preciso tomar medidas para assegurar todo o apoio às pessoas que perderam os seus familiares, mas também às pessoas que perderam as suas habitações, as suas explorações agrícolas, florestais e outros bens materiais. Importa avaliar os prejuízos e danos e canalizar todos os apoios.

Foi nesse espírito que os deputados do PCP no Parlamento Europeu já questionaram a Comissão Europeia sobre as medidas urgentes que podem ser mobilizadas de apoio às vítimas deste incêndio e colocaram a necessidade da adoção de medidas excecionais, como a exclusão, para efeitos de défice orçamental, de todas as verbas dirigidas à reparação dos danos provocados pelo incêndio e de apoio às pessoas afetadas (tal como foi decidido para a França na sequência dos atentados terroristas que ocorreram).

Há muitas perguntas que continuam sem resposta. Todo o país se deve ter questionado como foi possível uma tragédia desta dimensão humana?

Até quando? Até quando temos de chegar ao verão e refazer todo o debate do ano anterior, confirmar diagnósticos, confirmar medidas de prevenção e de reforço do investimento nos meios de combate a incêndios, para no ano seguinte voltarmos a perceber que tudo está na mesma? O que é preciso acontecer mais para se inverter o rumo errado seguido durante décadas com opções erradas na área da política florestal?

É verdade que as condições climatéricas foram excecionais e excecionalmente adversas. É uma realidade que não ignoro.

Mas também é verdade que há muito que o diagnóstico e a identificação das causas das proporções dos incêndios em Portugal estão feitos. É preciso de uma vez por todas concretizar-se as medidas que, verão após verão, confirmam a urgência de serem implementadas.

É preciso de uma vez por todas pôr fim à política de desinvestimento, de desordenamento da floresta, de falta de limpeza e vigilância da floresta, da escassez de meios de combate aos incêndios, da desertificação e do despovoamento com o abandono da atividade produtiva, que não apoia o desenvolvimento da agricultura, que ataca comunidades dos baldios e que destrói a agricultura familiar.

É preciso desde já tomar medidas para a abertura de caminhos rurais e aceiros, o combate às espécies infestantes e a plantação de novas áreas de floresta tradicional, contrariando a opção de monocultura; para a realização do cadastro florestal; para valorizar e desenvolver a agricultura e a pastorícia e ocupar o espaço rural; para reforçar os meios humanos e técnicos de combate a incêndios e de vigilância com a criação do corpo de guardas florestais.

Não se pode chorar lágrimas de crocodilo, lamentar o ocorrido, para que tudo fique na mesma.