Combater a pobreza infantil, garantir a felicidade de todas as crianças e jovens

Quando muitas vezes se refere os avanços civilizacionais da nossa Constituição, isso muito se deve aos direitos, liberdades e garantias que consagra. A infância, as crianças e jovens não ficaram de fora da Constituição da República Portuguesa. O seu artigo 69º diz que “As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições” e o artigo 70º diz que “Os jovens gozam de proteção especial para efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais”. Pela primeira vez no nosso país houve o reconhecimento formal dos direitos das crianças e dos jovens.

Não tenho dúvidas que houve um grande progresso, mas também não tenho dúvidas que houve retrocessos nos direitos e nas condições de vida de muitas crianças e jovens e suas famílias.

Os números sobre a situação da pobreza do nosso país, publicados a 16 de maio pelo INE, revelam que a pobreza atinge particularmente as crianças e jovens (22,4%), assim como as famílias com crianças dependentes (21%). É inegável a enorme proporção da pobreza infantil em Portugal.

Perante esta realidade há dois aspetos que se destacam, por um lado que o combate à pobreza infantil passa pelo combate à pobreza das famílias e por outro lado, o combate à pobreza passa pela redistribuição da riqueza, pela valorização dos salários, pelo combate à precariedade, pela criação de emprego com direitos e pelo reforço do apoio social, nomeadamente do abono de família, no sentido do seu alargamento.

Por força da nova fase da vida política nacional e com o contributo determinante do PCP, foram já adotadas medidas concretas como a reposição dos salários, o aumento do salário mínimo nacional (ainda que aquém dos 600 euros), a eliminação progressiva da sobretaxa, a progressiva gratuitidade dos manuais escolares, o aumento das prestações sociais por via do descongelamento do IAS, o aumento do abono de família em particular através da sua majoração e da introdução do 4º escalão para crianças até aos três anos, mas é preciso ir muito mais longe para combater efetivamente a pobreza que afeta muitas famílias.

Por iniciativa do PCP foi aprovada uma recomendação ao Governo (Resolução da Assembleia da República n.º 179/2016), a 20 de julho de 2016 com os votos favoráveis de PCP, PS, BE, PEV e PAN, que propõe a adoção de medidas de combate à pobreza infantil. Recomenda que o Governo elabore anualmente um relatório sobre a situação da infância em Portugal, realize um estudo sobre as dimensões atuais do trabalho infantil com vista à sua erradicação e que crie um programa extraordinário de combate à pobreza infantil, tendo em conta a necessidade de desenvolvimento de uma política integrada para assegurar o bem-estar da criança. Até hoje não temos conhecimento sobre o grau de concretização desta importante resolução pelo Governo, que permitiria com este programa a criação de um instrumento fundamental de combate à pobreza infantil e simultaneamente de proteção das crianças nas diferentes dimensões da sua vida.

Amanhã comemoramos o Dia Internacional da Criança. A proteção das crianças e jovens, a garantia do seu desenvolvimento integral tem de estar presente nas opções políticas de quem governa.

O compromisso do PCP é claro. Defendemos uma política de rendimentos que valorize os rendimentos de trabalho, que crie emprego e respeite os direitos dos trabalhadores, que assegure o acesso à educação, à saúde e ao apoio social, em especial o reforço do abono de família. Uma política que assegure o conforto, as condições de vida, enfim o direito de todas as crianças e jovens à felicidade.