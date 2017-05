Continuar o caminho pela valorização do emprego científico

Hoje será concluído o processo de Apreciação Parlamentar do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que "Aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento".

Foi um processo prolongado. Foi um processo que exigiu uma análise e uma discussão muito profunda. Podemos afirmar que as alterações ao diploma referido que serão hoje votadas, aperfeiçoam-no, dando mais garantias aos trabalhadores científicos, tendo presente que o efetivo combate à precariedade no Sistema Científico e Tecnológico Nacional passa pela integração destes trabalhadores na carreira de investigação científica. A integração na carreira de investigação científica é a solução definitiva e a desejável para a adequada valorização profissional, remuneratória e social dos trabalhadores científicos e para o desenvolvimento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional.

De entre as alterações introduzidas ao diploma em apreciação destaco as seguintes, que resultaram da proposta, dos contributos e da intervenção do PCP:

1 - A equiparação do nível remuneratório ao da carreira de investigação científica, a atingir de uma forma progressiva, iniciando no índice 33 da TRU (o que significa que as entidades que o decidam possam contratar por índices remuneratórios superiores) e assegurando que não há perda de rendimento líquido mensal. O diploma determinava que o nível remuneratório era o 28, a que correspondia a uma remuneração liquida mensal inferior ao atual valor da bolsa de pós-doutoramento, o que no mínimo era inaceitável, ao configurar uma perda de rendimento mensal.

2 – A abertura para a integração dos contratados na carreira de investigação científica.

3 – O alargamento do número de bolseiros de pós-doutoramento abrangidos pela norma transitória, que implica a transformação da bolsa em contrato de trabalho.

4 – O alargamento do financiamento da FCT enquanto durar o contrato de trabalho, ao invés de financiar só durante três anos de contrato.

Na sequência das alterações introduzidas foi ainda alargado o período para as instituições procederem à contratação dos bolseiros de pós-doutoramento segundo as disposições que constam da norma transitória.

É verdade, como já referi, que este diploma não resolve os problemas de fundo no que respeita à precariedade e à estabilidade da vida profissional dos investigadores científicos.

De qualquer modo importa valorizar as melhorias introduzidas neste contrato de trabalho. Melhorias que foram possíveis alcançar devido à ação, intervenção e luta dos bolseiros de pós-doutoramento e das suas estruturas representativas.

Ação, intervenção e luta que devem obviamente continuar agora em cada um dos locais de trabalho para que os concursos sejam abertos. Ação, intervenção e luta que será determinante para integração de todos aqueles que suprem necessidades permanentes na carreira de investigação científica.

É inadmissível que o desenvolvimento cientifico e a criação de conhecimento no nosso país assente em trabalho realizado por trabalhadores com vínculos laborais precários.

É preciso e urgente alterar este paradigma e de uma vez por todas reconhecer e valorizar aqueles que muitas vezes representam o nosso país no mundo e que contribuem para o desenvolvimento económico e para a inovação e modernização no território.