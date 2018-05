Não é frentismo, é parlamentarismo

O acordo do PS com os partidos à sua esquerda não é apenas histórico por nunca ter acontecido; é-o, em grande medida, pelo seu impacto potencialmente transformador em relação ao futuro. Passando a poder falar à sua esquerda, o PS deixa de estar refém dos partidos à sua direita, corrigindo uma assimetria que existia face ao PSD. Da mesma maneira que o PSD privilegia a construção de uma maioria política com o CDS, sem que alguma vez se tenha falado de um frentismo de direita, o PS deve privilegiar o mesmo com os partidos à sua esquerda. Não é frentismo, é o parlamentarismo a funcionar em pleno, com a participação de todos.



Como é evidente, e como tem sido evidente, o compromisso que resulta numa maioria de esquerda nem sempre é fácil, e nem sempre é possível, porque as diferenças entre o PS e os partidos à sua esquerda são bastante mais significativas do que aquelas que existem entre o PSD e o CDS. Trata-se, porém, de uma dificuldade, e já não de um bloqueio, muito menos de uma impossibilidade. E como as diferenças face ao PSD e CDS em áreas como a segurança social, a educação, a saúde, os transportes públicos, o sistema fiscal não são pequenas, esse diálogo à esquerda, fácil ou difícil, é mesmo necessário e incontornável.



Tal não significa qualquer ostracização ou diabolização da direita, tão somente a constatação de que existe uma coisa chamada a direita e o centro direita e outra chamada a esquerda e o centro esquerda. Um partido tem uma identidade, mas tem sobretudo uma visão de sociedade e um projeto político que se pretende coerente. O PS não está, nem pode estar condenado a revisitar as lutas do passado, mas está obrigado defender os serviços públicos universais, a valorizar o emprego estável e os salários, a combater a pobreza e as desigualdades, a tornar mais justo o sistema fiscal, a requalificar o território, a capacitar a economia e a investir no desenvolvimento económico e social do país. É o que temos feito desde finais de 2015 e é o que devemos continuar a fazer, com aqueles que também estiverem disponíveis para o fazer. Um rumo claro e, sobretudo, persistente, que se traduza numa efetiva e sustentável melhoria das condições de vida presentes e futuras dos portugueses. É este o desafio de sempre, desafio para o qual o diálogo à esquerda nunca pode ter um contributo negativo.