Centeno, Eurogrupo e Europa

A eleição de Mário Centeno para Presidente do Eurogrupo ocorre no exato momento em que se irá debater o futuro da União Económica e Monetária (UEM). É neste contexto, e não noutro, que importa avaliar o facto de, a partir de 14 de janeiro de 2018, Mário Centeno passar a acumular o cargo de Ministro das Finanças com o de Presidente do Eurogrupo.

Ao contrário do que acontecia até muito recentemente, não parece haver qualquer pulsão austeritária nas propostas a debate, muito menos algum tipo de mudança a nível europeu que possa colidir com a política seguida internamente pelo Governo. Não estamos em 2010 ou 2011. Isto diminui significativamente a possibilidade de que presidir ao Eurogrupo possa colidir com ser membro de um Governo que tem uma determinada política em matéria económica e orçamental.

Os primeiros dois anos desta legislatura mostram a razão dessa

complementaridade. O plano de ação da Comissão Europeia, que se baseia no chamado relatório dos cinco presidentes, propõe a integração do tratado orçamental nos tratados de funcionamento da UEM. A sua institucionalização nos tratados deverá incluir a sua revisão, no sentido da flexibilidade criada pela Comissão Europeia em 2015.

Enquanto ministro das finanças, Mário Centeno tem sistematicamente questionado – politica e tecnicamente - a aplicação das atuais regras orçamentais, nomeadamente no que diz respeito aos debates em torno do défice estrutural. Tem agora a oportunidade e a capacidade de participar ativamente nesse debate, mas não apenas como Ministro das Finanças de Portugal. E tem o currículo e a autoridade para o fazer.

Se olharmos para as restantes propostas da Comissão são apenas tentativas, de concretização e eficácia duvidosas, no sentido de criar algum tipo de capacidade orçamental estabilizadora a nível europeu, para diminuir os problemas decorrentes da atual disfuncionalidade institucional da moeda única (que o plano de ação da Comissão nem sequer se propõe resolver). Valem sobretudo pela impotência que revelam quanto às possibilidades de aprofundamento do atual projeto europeu.

O Fundo Monetário Europeu (FME), por exemplo, limita-se a mudar o nome do atual Mecanismo Europeu de Estabilidade e a alargar as suas atribuições. Este FME, segundo proposta da Comissão, assumiria a responsabilidade financeira última pelo fundo de resolução Europeu.

Como já emite dívida, e na impossibilidade política de aumentar os recursos próprios da União, sobretudo depois do Brexit, o alargamento das atribuições do fundo à estabilização financeira no setor bancário é bem reveladora da mudança nas prioridades políticas da Comissão: um fundo criado para financiar programas de ajustamento e austeridade orçamental passa a ser o garante último do regime de resolução de bancos, contribuindo para atenuar problemas na atual união bancária.

Adicionalmente, a Comissão também refere devem ser criados novos instrumentos de financiamento, no âmbito do orçamento comunitário, tendo como objetivo financiar reformas estruturais e estabilizar investimentos no caso de choques assimétricos. A única questão nestas propostas é mesmo a da sua viabilidade política e financeira.

Para além de revelarem as atuais prioridades políticas da Comissão, estas propostas também refletem os atuais limites do projeto europeu e da moeda única. Na impossibilidade de haver um verdadeiro Tesouro Europeu, que torne o Euro uma moeda como todas as outras que têm um banco central e um tesouro associados, resta a engenharia financeira.

Na pior das hipóteses, ficaremos na mesma situação em que já hoje estamos. Podia ser pior.

A único verdadeiro problema nas propostas da Comissão, para além da sua timidez e eventual inexequibilidade ou irrelevância, pode mesmo ser a eleição de um ministro das finanças europeu.

Na ausência de um verdadeiro Tesouro europeu, que tenha receitas próprias significativas, esse ministro, para além de ser o número dois da Comissão Europeia, ficaria a presidir ao novo FME e ao Eurogrupo, deixando de existir o cargo para o qual Mário Centeno acabou de ser eleito.