A oposição não sabe o que dizer

A oposição, enredada no seu próprio labirinto, tenta desesperadamente convencer os portugueses de que estes vivem uma enorme ilusão. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não há nenhuma alternativa, porque a austeridade continua a ser a mesma, apenas distribuída de forma diferente. Para “satisfazer clientelas”, o Governo está a pôr em risco o Estado e os serviços públicos. Como faltam argumentos, resta a pura e simples aldrabice. A última das quais foi a saga das cativaçōes.

Na semana passada, a oposição andou a tentou vender a tese segundo a qual as cativaçōes são cortes. Esses alegados cortes seriam, pois, os responsáveis pela degradação hoje existente nos servicos públicos. Para “satisfazer as clientelas” o Governo teria cortado na saúde, na educação e na proteção civil. Ninguém nega que os serviços públicos estão degradados e necessitam de mais recursos, mas é pura e simplesmente falso que o actual governo tenha retirado recursos a qualquer uma dessas áreas.

As cativaçōes não cortaram nada, porque foram um instrumento usado para gerir o crescimento da despesa executada. O crescimento, repito. Mesmo excluindo a reposição dos salários, o Estado investiu mais recursos, não menos, no SNS, na escola pública e na proteção civil. Há mais médicos, mais enfermeiros e mais técnicos de diagnóstico no SNS. Também há mais professores e mais auxiliares na escola pública. Não digo que o investimento feito até agora seja suficiente, apenas que o que está a ser feito por este Governo é um caminho de recuperação, não de cortes.

A oposição apostou todas as fichas na impossibilidade do cumprimento do programa do actual Governo. Com a economia e o emprego a crescer muito acima da média europeia, com o rendimento das famílias a ter o maior crescimento dos últimos anos e com a saída do PDE, a oposição ficou sem discurso.