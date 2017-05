Rebenta a bolha

Pelo terceiro trimestre consecutivo o crescimento da economia portuguesa superou todas as expectativas. Já havia sido assim no terceiro trimestre de 2016, quando cresceu 1,7%, no quarto trimestre de 2016, quando cresceu 2%, e volta a acontecer o mesmo no arranque de 2017, quando cresce 2,8%, o maior crescimento da última década. Estes resultados, juntamente com os dados do mercado de trabalho e com a saída do procedimento por défices excessivos (PDE), parecem confirmar o acerto das políticas do governo e da actual maioria.

Todos aqueles que profetizaram mil e umas desgraças tiveram de se adaptar à realidade. Não tem sido fácil sair da bolha que criaram para si próprios.

Não colhem as explicações que procuram na melhoria da conjuntura externa as razões para os bons resultados do país. O crescimento da Zona Euro manteve os mesmos 1,7% com que iniciou 2016, desacelerando ligeiramente face ao final do ano, quando crescia 1,8%. Nem olhando para os nossos principais parceiros a situação se altera: Espanha começou o ano de 2016 a crescer 3,4%, desacelerando para os actuais 3%; França, tendo começado 2016 a crescer 1,2%, cresce agora apenas 0,8%; na Alemanha passa-se o mesmo: crescia 1,9% no início de 2016, cresce agora a 1,7%.

Como os dados mostram que se trata de uma recuperação do país, e não de bons números explicáveis pela conjuntura externa, logo surgiu quem tentasse (desesperadamente) atribuir os méritos ao governo anterior.

Há quem diga que a recuperação vem de trás, o que não é verdade, porque a economia portuguesa não estava a recuperar. Basta consultar os dados trimestrais do INE para verificar que a economia desacelerou ao longo do ano de 2015, deixando de crescer (em cadeia) no segundo semestre desse ano. A situação inverteu-se a partir do segundo trimestre de 2016, com a recuperação do mercado de trabalho e a melhoria do indicador clima económico a anteciparem a aceleração do PIB que se veio a verificar nos três trimestres seguintes. Tanto a desaceleração do PIB em 2015 como a aceleração de 2016 aconteceram em contra-ciclo com a Europa.

Outros dizem que são as reformas estruturais feitas pelo anterior governo. Este argumento é bizarro por várias razões. Como passaram o último ano e meio a acusar a actual maioria de se dedicar a fazer reversões, não se percebe como podem vir agora dizer o oposto. A solução para este problema parece ser a de dizer que as reversões foram más, mas não tocaram no essencial, sendo isso que explica uma parte dos actuais resultados. Ora o essencial era a redução da taxa de IRC, que foi travada, as privatizações dos transportes, que foram revertidas, e a reforma laboral. A famosa reforma laboral de que tanto se fala consistia em baixar custos laborais e reduzir as indemnizações por despedimento. Não se vislumbra em que medida é que essas alterações podem explicar a actual dinâmica do mercado de trabalho e da economia, sobretudo quando o actual governo fez dois aumentos significativos do salário mínimo.

Por muito que quem andou a pregar desgraças e vindas do diabo não goste, a inversão de ciclo económico é inseparável da mudança de ciclo político. O objectivo sempre foi criar as bases para um crescimento mais robusto e mais sustentável. É o que está a acontecer: o PIB cresce com contributos tanto da procura interna como da procura externa, o investimento cresce acima bem acima dos 5%, provavelmente acima dos 8% no primeiro trimestre de 2017, e as exportações, depois da desaceleração entre a segunda metade de 2015 e a primeira metade de 2016, voltaram a acelerar. Ao contrário do que muitos profetizavam, incluindo a Comissão Europeia e o FMI, o aumento dos salários não teve qualquer impacto negativo no sector exportador, que não só cresceu mais, como até ganhou quota de mercado. Até 2016 o crescimento do consumo foi sempre feito à custa da redução da taxa de poupança, o que tornava o insustentável a prazo. Isso mudou em 2016. O terceiro trimestre de 2016 foi o primeiro em que o consumo privado cresceu sem qualquer redução da taxa de poupança. Tal não aconteceu no quarto trimestre porque o consumo disparou para 3%. No início de 2017, embora com um crescimento robusto, em torno dos 2%, a taxa de poupança deve voltar a aumentar.

O anterior governo apostava na ideia de que o embaretecimento e precarização do trabalho e a redução do IRC eram a chave para o crescimento e desenvolvimento do país. Era a tese de um país sem outra saída ou ambição que não a de ir para saldos para ver se atraía investidores. Privatizar, flexibilizar, desregular e baixar o IRC às empresas. Com o aplauso da Comissão Europeia e do FMI, era o consenso de Washington à portuguesa. No final de 2015, sem sacrificar direitos, salários e pensões, houve quem quisesse experimentar uma ideia alternativa de competitividade e de futuro para o país. Os resultados mostram que foi e continua a ser a escolha correcta.