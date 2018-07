As instituições ficam e os governos passam

Recentemente assistimos a duas situações em que instituições credíveis, como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Proteção Civil / GNR, viram o seu prestígio e credibilidade colocados em causa por factos que são da exclusiva responsabilidade da sua tutela política. Falo obviamente da situação dos “menores retidos” no aeroporto de Lisboa e da falta de equipamentos e meios adequados do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR (GIPS).

Em ambas as situações o Governo de António Costa atribui-lhes novas responsabilidades e novas missões, subscreveu novas práticas, mas em nenhum dos casos atribuiu as condições necessárias para que essas funções fossem desempenhadas com a qualidade e eficácia que se pressupunha e a que nos habituámos por parte de ambas as instituições.

Além desta falta de meios e recursos, o Governo, em particular a Administração Interna, não se coibiu de descartar responsabilidades e anunciar a abertura de um inquérito como manobra de comunicação, no caso do SEF, ou de passar responsabilidades para a GNR e para os fabricantes no que diz respeito aos defeitos nas viaturas usadas pelos GIPS da GNR no combate aos fogos.

Em ambos os casos, o Governo passou a “responsabilidade” para instituições credíveis aos olhos dos portugueses. Estas, como disciplinadas e respeitadoras que são da tutela política, ouviram, consentiram e calaram. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita usou o prestígio do SEF e da GNR como escudo para a sua responsabilidade política.

No caso do SEF, Portugal subscreveu um conjunto de convenções que “obrigam” a um tratamento diferenciado a menores, ou a famílias com menores a seu cargo, às quais os países são obrigados a disponibilizar alojamento diferenciado e adequando enquanto aguardam a conclusão dos processos sobre os respetivos pedidos de asilo. Portugal concordou, mas o MAI não deu essa capacidade, não deu recursos e infraestrutura ao SEF para cumprir essa missão. Alterações como esta não se fazem em dois dias, mas o MAI teve mais do que tempo suficiente para encontrar uma solução temporária que nunca aconteceu. Só graças a um trabalho de investigação do jornal “Público”, à denúncia da Provedora de Justiça após ser questionada pelo ACNUR, sem esquecer os pedidos de explicações do PSD e do BE, é que o Governo decidiu agir.

Em situações como esta importa defender as instituições que procuram servir os portugueses. A alterações nas suas missões e responsabilidades tem que estar sempre associada por parte da tutela política, neste caso o Governo, a disponibilidade de recursos humanos, de infraestrutura, de equipamento ou de meios financeiros adequados para cumprirem com eficácia as suas responsabilidades. Não se podem pedir “omeletes” se não lhes for permitido ter ovos.

Os governos passam, mas as instituições ficam. É por isso que quem lidera instituições como o SEF ou a GNR tem que ter a coragem ou a oportunidade de revelar/afirmar publicamente, e não apenas à tutela, sempre que a novas missões e responsabilidades não são garantidos os meios necessários para o seu desempenho. Mas raramente isto acontece. Não podemos contar apenas com os sindicatos ou respetivas associações socioprofissionais, ou com a imprensa, ou sequer com os partidos da oposição para conhecer as fragilidades de instituições fundamentais para a nossa segurança interna.

Mais do que proteger ou servir de escudo ao Governo, estas instituições existem para servir os portugueses e sempre que ficam “caladas” ou consentem que um ministro minta ou manipule a informação que vem a público, estão a pôr em causa a sua credibilidade e sobretudo o eficaz cumprimento da missão que os portugueses esperam de si.

O caso do SEF parece estar já resolvido. A humidade na nossa vegetação e as temperaturas que se têm feito sentir não têm, felizmente, colocado à prova a preparação nem o equipamento das nossas forças de proteção civil. Mas não podemos ficar descansados apenas porque o MAI garante que está tudo pronto, pois infelizmente ainda existem muitos profissionais sem equipamento adequado, viaturas que não estão preparadas para enfrentar as normais dificuldades do terreno adverso, equipamento de sapador por entregar, entre outras. São assuntos demasiado sérios para serem tratados como mera propaganda política.

Em matérias como a segurança ou a proteção civil, que envolvem tragédias naturais ou provocadas pela mão humana, não se mede a competência de um governo pela sua capacidade de as evitar, mas sim pelo seu nível de compromisso em fazer tudo o que está ao seu alcance para as evitar e garantir a segurança das pessoas e bens.