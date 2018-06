Se Espanha e Itália recebem mais fundos europeus, a desculpa não pode ser o Brexit

A saída do Reino Unido da União Europeia garante um bolo financeiro menor para o próximo Programa-Quadro, também por isso seria natural que o montante a distribuir entre os Estados-Membros fosse menor e que Portugal, tal como os restantes países, recebesse menos. Mas a verdade é que enquanto Portugal recebe menos 7%, a Espanha recebe mais 5%, a França mais 6% e a Finlândia mais 5% de fundos europeus. Assim, a justificação dada pelo Primeiro-Ministro não é aceitável nem é verdadeira, já que há um conjunto de países mais ricos que Portugal que mantém o mesmo valor ou vêem mesmo o seu orçamento ser reforçado apesar do Brexit.

António Costa tem, pois, a obrigação de explicar aos portugueses o fracasso da sua negociação, uma vez que teve todas as condições, inclusive o apoio do maior partido da oposição, para ter sucesso junto da Comissão Europeia. Bem sabemos que ainda falta um segundo “round” na discussão que terá lugar no Conselho, mas as diversas justificações que o Governo tem vindo a dar não são mais do que “areia atirada” para os olhos dos portugueses.

Em política é obrigatório ter memória e coerência com as posições que se vão defendendo.

Em primeiro lugar, não deixa de ser uma grande hipocrisia ver que quem tanto criticou o PT2020 negociado pelo governo PSD/CDS se conforme tão facilmente com uma proposta da Comissão que prevê para o futuro PT2030 menos 7% que o seu antecessor e ainda venha dizer “podia ser pior”.

Segundo, importa recordar as palavras de António Costa em abril quando disse que “Portugal recusará qualquer redução dos fundos comunitários” (https://bit.ly/2JfG0VA). Ora, dos 27 países há 13 que não têm qualquer redução. Portugal faz parte dos restantes 14 que perdem financiamento comunitário. Será que gastámos todos os “trunfos” para eleger Mário Centeno no Eurogrupo? Ou será que Portugal melhorou mesmo tanto desde 2011 que já não somos afinal uma prioridade em matéria de “coesão” apesar do “discurso de destruição” feito pela esquerda parlamentar?

Terceiro, não deixa de ser curioso que os parceiros da coligação, em particular o PCP e o Bloco, dois partidos anti-União Europeia, sejam desde já os principais opositores à falta de verbas atribuídas pela UE a Portugal. Para estes dois partidos a solidariedade europeia apenas tem um sentido, da UE para Portugal. O resto “que se lixe”, pensam eles. Por outro lado, em vez de assumirem a sua responsabilidade e a do governo que apoiam, viram-se contra a UE numa ação que tem dois objetivos: desviar as atenções da incompetência do seu Governo; e aproveitar para responsabilizar o projeto europeu pelo fracasso da política interna.

Nem o Governo, nem o Presidente da República e muito menos o PSD, poderão ficar conformados com a redução anunciada dos fundos para Portugal. Recordo que o acordo entre o PSD e o Governo colocava como compromisso a manutenção dos montantes do PT2020 (25 mil milhões de euros). Foi este o ponto de partida das negociações imposto pelo líder do PSD, Rui Rio.

Portugal sai claramente derrotado no primeiro round de negociação já que a proposta da Comissão é desastrosa para o nosso país e terá obviamente impacto na versão final. Era nessa fase que o nosso lobby e influência deveria ter tido os primeiros efeitos mas, infelizmente, não teve. De seguida temos o Parlamento Europeu, onde quase todos os partidos criticaram duramente a proposta à exceção do Partido Socialista que se mostrou mais “conformado” adotando o discurso do governo e da própria Comissária responsável pela coesão.

Importa também lembrar que na semana passada o Parlamento Europeu aprovou por esmagadora maioria um Relatório (https://bit.ly/2JdEnMk) que recomendava ao Governo português e à Comissão Europeia que aproveitassem a reprogramação do PT2020 (onde 20 mil milhões de euros estão por executar e dos quais aproximadamente 15 mil milhões estão por atribuir) para destinar fundos para as regiões do interior e evitar que os problemas da desertificação e do ordenamento de território pudessem vir, mais uma vez, a permitir tragédias como as de 2017. Cabe ao Governo aproveitar esta oportunidade e essas verbas antes que estas tenham que ser devolvidas a Bruxelas.

Portugal tem aqui uma segunda oportunidade, ou melhor duas, quer através da reprogramação do PT2020 que fiz referência no parágrafo anterior, mas sobretudo na negociação do Conselho para evitar o corte de 15% das verbas para o Desenvolvimento Rural como está previsto na atual proposta e para compensar os efeitos negativos do orçamento para as políticas de coesão.