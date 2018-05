Uma questão de higiene democrática

No final da semana passada, assinei em conjunto com mais quatro Deputados do PSD um artigo de opinião sobre a responsabilização política dos atos praticados por dirigentes políticos que lesaram o interesse nacional, oneraram o futuro dos portugueses e alimentaram clientelas e interesses pessoais de uma teia de amigos e colaboradores de José Sócrates.

Escrevemos esse artigo com o objetivo claro de não deixar morrer, adormecer ou cair no esquecimento um conjunto de decisões danosas – algumas até criminosas - de membros do governo liderado por um Primeiro-Ministro que envergonha o próprio partido.

Teatro político ou estratégia de arrependimento, o processo político não pode ficar confinado à discrição dos tribunais, nem diluído pelas lágrimas de crocodilo de alguns. A verdade é que os atuais acusados não fizeram tudo sozinhos. É obrigatório pedir responsabilidades a quem foi conivente, seja por omissão ou negligência, mas também aos que acusaram, perseguiram ou insultaram quem legítima e democraticamente tentou evitar todas as decisões danosas que nos levaram à pré-bancarrota.

Sabemos hoje que a troco de um conjunto de favores, sejam eles de favorecimento político, seja através de convites para lugares no Parlamento ou no Governo, em empresas públicas mas também privadas, para grupos de trabalho ou órgãos de comunicação social, para apoios ou financiamentos feitos pelo Estado, favorecimento em obras ou iniciativas do Governo, ou mesmo em troca de opções políticas a favor de três ou quatro causas, Sócrates montou uma teia de conivências e favorecimento que só o colapso financeiro do país veio desmembrar.

Infelizmente assistimos agora a um recuperar de iniciativas ou estratégias que acabam por tocar nos mesmos pontos, nas mesmas pessoas e com os mesmos objetivos onde apenas o apoio/silêncio do PCP e do BE ajuda a disfarçar.

Bastou ler as reações a esse artigo que publicámos para verificar que a mesma turba que ao longo de vários anos serviu de escudo protetor, de máquina de propaganda e de mentiras de José Sócrates voltou ao serviço com o habitual descaramento.

É curioso observar que a estratégia de comunicação e manipulação da verdade é muito semelhante e conta com os mesmos “cardeais do regime”, com os mesmos comentadores e com os mesmos facilitadores. Hoje, alguns procuram defender o legado político de José Sócrates naquilo que dá jeito e que fica bem, sonegando e tentando ocultar o que foi uma Vergonha.

O texto que escrevemos não pretende criar um conceito de “crime por associação” como afirmou João Vale de Almeida ou como, curiosamente da mesma forma, o “Eixo do Mal” o apelidou. Antes pretendemos pedir responsabilidades políticas a quem foi conivente com as práticas que hoje envergonham quer o Presidente, quer o Porta-voz do Partido Socialista.

Uma verdadeira “associação” parece ser a reação ao artigo por parte dos mesmos do costume, que durante anos se sentaram e se serviram à mesa de Sócrates e que agora voltam à carga para tentar branquear o que ainda conseguirem.

Pelo que hoje sabemos nada daquilo que José Sócrates foi fazendo é propriamente novidade. Muitos que desde o início lutaram contra esta teia do Partido Socialista foram prejudicados, denunciados, escutados e humilhados publicamente por alguns dos que atualmente se dizem envergonhados ou que se sentam nas cadeiras do poder.

Infelizmente tinham razão, não andavam obcecados, andavam sim revoltados com todos os que insistiam em fechar os olhos. Ao longo dos últimos seis anos os portugueses pagaram mais impostos, fizeram mais sacrifícios e viveram com mais dificuldades. Em nome da transparência e da higiene democrática importa, cada vez mais, que os portugueses saibam o que aconteceu, quem fez o quê e a mando de quem.

É por todos estes e por tudo isto que não podemos ficar calados.