PT2030 – prioridade ao território desertificado

A negociação sobre o futuro “Pacote de Fundos Europeus” está já aí e é decisiva para Portugal. Os fundos da coesão, a maior fatia, destinam-se a combater as desigualdades entre os povos e os territórios. A versão final deste “orçamento” dependerá de um encontro de prioridades definidas pela Comissão Europeia e do interesse do governo português.

Se a Comissão Europeia define prioridades, competiria a Portugal, e em particular ao governo português, encontrar nessas prioridades o espaço para aí integrar aquilo que considera mais importante para o nosso país. Mas não necessariamente por esta ordem. Portugal não pode esperar por essas prioridades europeias. O poder de lobby de Portugal, do governo e da nossa diplomacia, tem que intervir desde já na definição das “prioridades” da Comissão Europeia. Esse “soft” lobby tem que ser feito aos mais diversos níveis diplomáticos e administrativos para quando chegar à altura de negociar o Acordo de Parceria já ter aí as oportunidades de que precisamos. Chama-se fazer o “trabalho de casa” como fazem alemães, franceses etc.

Recordo que as “prioridades” da UE não são necessariamente as prioridades de Portugal.

Por exemplo, se no último Acordo de Parceria (PT2020) não recebemos dinheiro para infraestruturas, e provavelmente bem, foi porque na negociação do QREN o governo de então tinha assumido o compromisso, como contrapartida para reforçar o “betão” nesse período (2007-2013) que era o último “pacote” em que Portugal teria direito a dinheiro para “auto-estradas e pontes”.

Se no PT2020 demos prioridade, por exemplo, à competitividade das empresas, à sua internacionalização e inovação tecnológica, neste próximo quadro temos que perceber qual é o maior “défice” português. É impossível abdicar da inovação, até porque essa é a garantia de futuro, mas talvez já não seja tão necessário manter o mesmo nível de incentivo à internacionalização das nossas empresas pois o caminho está aberto e a funcionar. Talvez já não faça muito sentido continuar a pagar o ensino profissional que devem passar a depender do nosso Orçamento de Estado. Isto não significa abdicar de sectores importantes como a área social e da saúde ou o ambiente e a energia.

Talvez seja o momento de o governo português assumir que o nosso maior problema é a desertificação do território, o perigo das florestas abandonadas e a enorme assimetria entre o interior e o litoral. As tragédias do ano passado vieram precisamente dizer que a nossa guerra deve ser o território.

Não compete aos fundos comunitários financiar medidas que são responsabilidade do Orçamento de Estado como os salários. Os fundos da coesão devem servir para transformar sectores, impulsionar a nossa economia, ou alterar o território. Este é o momento de Portugal assumir a desertificação como a sua maior ameaça.

As pessoas estão dispostas a ajudar, a serem resilientes, mas importa garantir que os projetos existentes para a reflorestação, para a gestão sustentável do espaço rural ou até da agroindústria, são de médio longo prazo e não dependentes de financiamentos casuísticos.

Como alguém dizia numa conferência do PSD de Abrantes a que assisti na Aldeia do Mato, em Abrantes, o “Alqueva não foi o projeto de um governo ou de um partido, mas sim de uma geração. Hoje lucramos todos com isso, houve uma aposta de longo prazo”. É preciso olhar para o território e apostar “noutros Alquevas” não de água, mas de transformação do território, de investimento a longo prazo na “ruralidade”, no apoio a empresas, pessoas e instituições que queiram viver a “ruralidade” como alternativa à vida urbana, mas para isso são necessários incentivos que permitam “oxigénio financeiro” para estas apostas que demoram a dar resultado. Uma árvore de fruto não cresce em 6 meses ou 1 ano.

O Plano Juncker está aí disponível, foi alterado para permitir este tipo de investimento, e Portugal dele não pode abdicar.

O interior e o combate à desertificação devem ser assumidos como a nossa prioridade na próxima negociação com Bruxelas. Não basta o governo dizer que está preocupado com o interior e depois na reprogramação do PT2020 desviar milhões de euros do interior para o Metro de Lisboa.