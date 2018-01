2018: ano novo, vida velha

Neste novo ano, o Governo decidiu "brindar" os portugueses com mais um agravamento de impostos e com a criação de novas taxas, isto apesar do grande sucesso económico e do tão propalado fim da austeridade.

Começamos 2018 com mais impostos, com um aumento dos custos de vida, com o aumento do imposto sobre os combustíveis, com o aumento do preço da electricidade, entre outros.

Dou por mim a pensar: então se Portugal está assim no bom caminho porque se repetem as medidas austeritárias? Se os impostos não param de aumentar, se os custos para cidadãos e empresas não cessam de crescer, então que "virar de página" é este afinal?

Ano novo, vida velha. A coligação que nos governa insiste no erro de agravar os impostos para compensar o aumento da despesa quando deveria fazer reformas estruturais que permitissem solidificar o crescimento económico, garantir a sustentabilidade do Estado Social e melhorar a qualidade dos serviços públicos. Esse deveria ser o caminho em 2017, em 2018, em 2019...

Ontem o Presidente falou-nos em reinvenção, mas parece-me que António Costa vai continuar a insistir na sua "invenção".

O aumento da redistribuição de riqueza e da reposição de rendimentos só é possível graças às reformas feitas no período da troika, ao crescimento actual da economia portuguesa e europeia e à política de compra de dívida do BCE. Ora, se todos sabemos que o Governo não prevê fazer quaisquer reformas estruturais, se sabemos que o crescimento da economia nacional e europeia vai arrefecer no último trimestre de 2018 e que o BCE está a terminar o programa de compra de dívida, então também sabemos que o " oxigénio" que tem permitido esta gestão está a esgotar-se e que o aumento das despesa não é sustentável sem reformas.

Reiventar-se seria mudar de estragégia, seria aproveitar as boas condições europeias, do BCE e da nossa economia para preparar melhor o arrefecimento económico que aí vem. É isso que se exige a um governo responsável, que amenize os riscos e que garanta a sustentabilidade do nosso país.

Mas ano novo também deve significar uma nova oportunidade para todos nós, portugueses e classe política, parlamento e partidos, sermos mais exigentes connosco e com as nossas responsabilidades, como eleitos e como eleitores.

Não posso terminar este primeiro artigo do ano, sem desejar que o Governo corrija a injustiça e a discriminação para com os concelhos afectados pelos incêndios do verão passado. Não é aceitável que os concelhos que arderam nos meses de Julho, Agosto e Setembro, não tenham os mesmos apoios que os outros que arderam em Junho e Outubro. É uma vergonha.

E que 2018 nos traga, finalmente, o virar de página que tanto aguardamos.