Portugal também ardeu entre Pedrogão e 15 de Outubro

O Natal chegou e dezenas de famílias afectadas pelas tragédias de Pedrogão e do fatídico dia 15 de Outubro tiveram uma consoada diferente, a possível tendo em conta o turbilhão de sentimentos, passada pela primeira vez sem os seus familiares vítimas dos incêndios. Contaram com o abraço do Presidente da República que mais uma vez voltou a dar o exemplo, a estar presente, não junto da sua família, mas junto daqueles que neste ano mais sofreram. O Estado faltou-lhes, o Estado deixou-os sozinhos a combater o fogo, mas o Presidente jamais os tem abandonado.

Um Presidente a ser Presidente.

Mas se a Marcelo cabe não deixar esquecer estas gentes, a mim cabe-me não deixar esquecer que há, infelizmente, muito mais país ardido para lá destas duas tragédias, há muitas mais famílias que perderam as suas casas, os seus rendimentos, os seus animais, as suas hortas, mas também parte da sua alegria de viver. Além de alguns Deputados, apenas o Presidente da República e alguns autarcas se têm preocupado com os concelhos que arderam entre Pedrogão e o 15 de Outubro.

Durante o verão de 2017, arderam 480 000 hectares do território português, mas quem prestar atenção às ajudas e apoios ficará com a sensação que só aconteceram incêndios em Pedrógão e em 15/10/2017. Na verdade entre estas duas tragédias arderam mais de 250.000 hectares.

Mação é o terceiro concelho do país que mais ardeu, 28 mil hectares de floresta, mais de 70% da sua área territorial ardeu, 20 casas ardidas, várias empresas afectadas, vários milhões de rendimentos destruídos, centenas de famílias com o futuro suspenso. Mas apesar de tudo isto, e apesar de já estar provado que foi a ANPC que desviou meios na altura mais crítica dos fogos, apoios públicos a sério nem vê-los, nem apoios aos agricultores de subsistência, nem a suspensão de obrigações fiscais, nem projectos-piloto de reflorestação, o apoio à alimentação dos animais só começou há três semanas, a reposição do capital produtivo não aconteceu, o apoio à reabilitação de casas apenas chegou dos populares, da autarquia, de algumas empresas e sobretudo da Cáritas e da Fundação Gulbenkian.

A mesma discriminação acontece com todos os outros concelhos que foram dizimados entre Julho e Setembro, como Oleiros, Fundão, Gavião, Ferreira do Zêzere, Tomar, Abrantes, Sardoal, Tomar, Vila de Rei, Monção, Braga, entre outros. Mas há três curiosas excepções a esta discriminação em alguns destes apoios ou projectos-piloto de cadastro florestal (que Mação até já tem há mais de uma década): Proença-a-Nova (onde o actual líder da estrutura de missão de Pedrogão, João Paulo Catarino, foi autarca), Caminha (que ardeu em 2016 mas cujo autarca é um ex assessor de António Costa) e Alfândega da Fé (ardeu em 2016 mas cuja edil é uma destacada dirigente das mulheres socialistas). Era importante saber porque foram estes três escolhidos e outros 150 ficaram de fora dos projectos-piloto do cadastro florestal, onde o caso mais gritante é Vila de Rei que fica isolado como se fosse uma ilha deserta

entre Proença e Sertã o que é inexplicável e inaceitável. Tudo isto é revoltante e uma vergonha.

O Governo esqueceu-se destes concelhos. O Governo discriminou estes concelhos. O Governo aprova medidas e decretos-lei que discriminam os habitantes destes concelhos e isso desrespeita a nossa Constituição.

Os critérios governamentais revelam apenas um racional mediático e partidário, não de justiça, nem de proporcionalidade ou equidade.

Em alguns casos atinge mesmo o ridículo. Veja-se o exemplo da Sertã: o fogo classificado como “Sertã – Vale Cavaleiros” queimou 27 mil hectares e foi o maior do ano, mas desses 27 mil hectares,18 mil foram no concelho de Mação. Como a classificação da ANPC é “Sertã” os 18 mil de Mação não contam. A verdade é que os apoios são para a Sertã. Mas ainda mais ridículo é que nem é por causa desse fogo e dessa classificação, é sim porque a tragédia de Pedrogão também chegou à Sertã. Ou seja, a sorte das pessoas da Sertã é que o fogo de Pedrogão chegou a queimar alguns hectares na Sertã. É caricato que este concelho receba apoios não porque ardeu muito, em Julho, mas porque arderam algumas centenas de hectares no fogo que começou em Pedrogão, em Junho .

Pelos vistos, as decisões sobre os apoios governamentais dependem da data em que ocorreram os fogos ou do local, não em função dos prejuízos, das causas, ou da responsabilidade do Estado.

A enorme discricionariedade e a falta de equidade por parte de quem deveria ter a obrigação de fazer cumprir este princípio, tem estado sempre presente na tomada de decisão dos órgãos do Estado central. Até o poder mediático esqueceu esta realidade que tantas horas de comunicação ajudou a construir.

Porque, felizmente, nestes concelhos não morreu ninguém.