Tancos: negligência, frete político ou irresponsabilidade

O famigerado roubo de Tancos diz-nos tanto sobre o estado do nosso Estado como sobre a leviandade e desprezo com que o Governo de António Costa lida com os mais importantes assuntos de Estado e da governação.

António Costa não debate. António Costa grita, acusa, diz meias verdades, mente ou deturpa a realidade. Raramente discute seriamente um tema político importante ou rebate com elegância ou respeito uma acusação feita pela oposição.

O caso “Tancos” é um excelente exemplo de todas estas características. Se inicialmente tudo não passaria de uma infelicidade das Forças Armadas, a atitude quer do Ministro da Defesa quer do Primeiro-Ministro tem aumentado a desconfiança de todos nós sobre o que realmente se passou. O processo de desresponsabilização é em tudo semelhante ao da tragédia de Pedrogão. Parece-me óbvio que no regresso a Portugal Marcelo Rebelo de Sousa irá por um ponto final na dita polémica exigindo a demissão do Ministro da Defesa e das chefias militares.

Este processo é todo ele ridículo e toda a confusão tem origem no próprio executivo e no Estado Maior das Forças Armadas. Ora, se o relatório não existe como pode haver fontes do governo a dizer que as "conclusões finais do relatório" não são exatamente como relata o Expresso? Com base em que informação é que Azeredo Lopes admite que "pode nem ter havido roubo em Tancos"? Afinal há relatórios ou não?

A falta de sentido Estado já se tinha revelado quando há três semanas uma fuga sobre um relatório interno dos serviços de segurança criou um rumor nacional sobre um possível atentado terrorista em Lisboa. Agora temos mais um relatório da "intelligence" a provocar um enorme burburinho sobre as razões do roubo de Tancos.

São demasiados casos num curto espaço de tempo que criam a sensação de que o Governo e principalmente o Ministro da Defesa andam à deriva, sem rumo e sem qualquer respeito pela dignidade do Estado e das Forças Armadas. A forma como o Primeiro Ministro expôs os chefes dos ramos militares e o próprio Chefe de Estado Maior das Forças Armadas a uma conferência de imprensa ridícula no Palácio de São Bento fragilizou as suas lideranças, ridicularizou as Forças Armadas naquilo que foi uma enorme manobra de propaganda e desresponsabilização perante os Portugueses.

Mas há mais e talvez o mais preocupante. Após a notícia do Expresso, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) fez um comunicado que afirmava que o seu Centro de Informações e Segurança Militar (CISMIL) não produziu qualquer relatório sobre o assunto “. Ora das duas uma, ou Estado Maior mente e faz um enorme frete ao governo, o que já começa a ser um hábito por parte do atual CEMGFA ou então é mesmo negligente. Então desaparecem armas e equipamento militar de alto calibre e os serviços de informações da defesa não produzem nenhum relatório ou investigação sobre o assunto? Estranho.

Algo não bate certo. O relatório que veio a público pode nem ser verdadeiro, ou não ser uma versão final, mas é estranho que não exista “nenhum” relatório sobre o assunto. Há gato escondido com o rabo de fora.