Forças que bloqueiam, mas que sobretudo branqueiam

O mesmo empenho e alegria que vejo o PCP e o Bloco colocarem no bloqueio às atividades de empresas como a Autoeuropa, é inversamente proporcional à brandura e branqueamento que ocorrem em áreas como a Educação ou na Saúde.

Se até o Partido Socialista considera que o “bloqueio” na Autoeuropa é uma “guerra partidária” para medir forças sindicais entre o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, em véspera de autárquicas e em plena negociação do OE2018, só posso considerar esta como uma competição irresponsável que pode, isso sim, colocar em causa milhares de empregos em Portugal, uma birra de crianças ou uma típica crise de adolescência.

Para os partidos que suportam o governo de António Costa tudo é instrumental para satisfazer os seus propósitos políticos, mesmo que isso ponha em causa o interesse dos cidadãos, dos seus eleitores e de Portugal. PCP e BE não fazem política para os portugueses, fazem-no apenas e só para a sua alimentar os seus supostos eleitores e os seus resultados eleitorais.

Se PCP e BE são contra o comércio internacional, celebram os resultados da economia portuguesa que na verdade se devem às exportações, se são contra a “invasão de turistas”, celebram os resultados da economia que muito se devem aos estrangeiros que nos visitam, são também contra a União Europeia, mas o pouco que ainda se investe por cá é graças aos nossos parceiros europeus. Estes partidos são verdadeiros oportunistas políticos.

Mas mais revoltante é verificar que, por outro lado e em sentido oposto, BE e PCP pactuam e branqueiam toda a ação do governo, renegando todas as suas convicções, esquecendo todas as suas criticas habituais, enterrando anos e anos de luta em troca de um prato de lentilhas.

PCP e Bloco de Esquerda, tal como uma ala mais esquerda do Partido Socialista são os verdadeiros motores do Ministério da Educação, silenciando sindicatos e professores em troca de três ou quatro reivindicações da FENPROF e do seu desaparecido e eterno líder Mário Nogueira. A verdade é que apesar de, até julho deste ano, e ao fim de dois anos de geringonça, o Ministério da Educação só tinha vinculado 100 professores, contra 4000 do governo PSD/CDS, os sindicatos do PCP estiveram quase sempre mansinhos. Mário Nogueira esteve sempre calado enquanto o Ministro continuava a fazer experiências e vender sonhos de reforma na educação.

Se é meritório o empenho do PCP/FENPROF e do BE na vinculação de professores, é pouco sério o seu silêncio perante os disparates, mentiras e falhanços da política do Ministério da Educação. Numa autêntica operação de branqueamento político, o preço a pagar pelo silêncio de Mário, Jerónimo e de Catarina é demasiado alto para a importância que educação tem na vida de todos nós.

Pelos vistos não há posição mais confortável para um governo do que ter dois parceiros de coligação que controlam os sindicatos mais ruidosos, em particular aqueles ligados à CGTP e à FENPROF, cujos principais dirigentes se eternizam no poder, alguns mais tempos do que muitos ditadores, e com o seu silêncio conivente manipulam, conforme a sua conveniência, o descontentamento popular.

Só assim se percebe que perante tantos problemas na saúde as “comissões de utentes” dos hospitais tenham desaparecido da imprensa portuguesa, que perante tantas queixas de professores o líder da FENPROF se mantenha desaparecido em combate, só assim se percebe que perante tantos problemas que afetam o país, a prioridade dos sindicatos ligados à extrema esquerda seja bloquear a empresa que mais emprego cria e que mais contribui para o PIB português.

As prioridades estão invertidas, a hipocrisia já é uma banalidade e os verdadeiros problemas do país continuam por resolver.