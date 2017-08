Sugestões para a reconstrução e para não se esquecerem de nós

Chegou finalmente a chuva e é pois tempo de concentrar todas as nossas atenções, não no combate aos incêndios, para já, mas na reconstrução das zonas afetadas. A forma como soubermos construir o futuro destas regiões demonstrará bem a forma como aprendemos a lição e como somos capazes de fazer da desgraça uma oportunidade no que ao ordenamento do território diz respeito.

É nessa perspetiva de reconstrução e de preparação do futuro que também a Comissão Europeia parece já empenhada. Ao escolher Mação para realizar a sua primeira visita às zonas afetadas, o Comissário Carlos Moedas revela também o reconhecimento político da Comissão Europeia pela dimensão da tragédia que aqui ocorreu.

Se ao governo cabe a árdua missão de criar mecanismos para esta recuperação, aos autarcas, proprietários e população em geral cabe a responsabilidade de entender que a gestão eficaz do território exige mente aberta para a partilha de soluções, flexibilidade para abdicar de opções individuais e determinação na assunção de responsabilidades de cada um.

Infelizmente a destruição deste verão “bateu a muitas portas” e se a zona de Pedrógão tem recebido, e bem, toda a atenção do poder político, quer do governo quer do Presidente da República, a verdade é que outras zonas do país onde ardeu ainda mais, mas onde felizmente não houve mortes nem feridos graves, não podem ser esquecidas ou secundarizadas. Falo obviamente do meu concelho, Mação, mas também de Vila de Rei, Sardoal, Ferreira de Zêzere, Tomar, Abrantes, Oleiros ou Fundão, onde os incêndios destruíram uma parte significativa do território. Só em Mação arderam quase 40 mil hectares, mais do que em todo o fogo de Pedrogão, Castanheira de Pêra e Góis juntos.

Urge por isso que o governo aceite o pedido para a declaração de “Calamidade Pública” já solicitada pela autarquia de Mação e apoiada pela esmagadora maioria dos partidos com assento parlamentar.

De seguida proponho que o governo alargue a estes concelhos a possibilidade de realizar Projetos-piloto na reflorestação recorrendo ao Plano Juncker. A par disso, que promova a criação de Plataformas de Investimento tal como previstas no Regulamento do referido programa da UE, que reúnam os diferentes concelhos, que juntem investidores privados e que, em conjunto, possam usufruir de apoio e garantias financeiras do Plano Juncker ou financiamento direto do Banco Europeu de Investimentos. Só assim poderá ser dado o pontapé-de saída para o reordenamento e valorização económica deste território.

Sugiro também ao governo português, algo que farei de forma oficial ainda hoje, que inclua alguns dos restantes concelhos que foram afetados pelos fogos, e que integram a mesma NUT de Pedrogão Grande (zona centro), na candidatura portuguesa ao Fundo Europeu de Solidariedade (FES), do qual o Eurodeputado português José Manuel Fernandes já foi Relator, apoio que deverá ser aprovado pelo Parlamento Europeu.

Refiro este Fundo porque, provavelmente, o montante de prejuízos materiais da “tragédia de Pedrogão” pode, mesmo assim, não ser suficiente para conseguir a mobilização do FES, mas se a esta candidatura adicionarmos os prejuízos de Mação, Vila de Rei e Ferreira do Zêzere, a título de exemplo, o potencial de sucesso da mobilização do Fundo Europeu de Solidariedade é muito maior. Recordo que para preencher os requisitos para a candidatura como “catástrofe natural regional" os prejuízos têm que ser superiores a 1,5% do PIB da região, ou seja, para ser ativado para a Região Centro o valor mínimo dos prejuízos tem que ser aproximadamente de 490,6 milhões de euros.

Não podemos também esquecer que a reprogramação de fundos do PT2020, em particular do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), feita recentemente para a zona de Pedrogão, deve ser agora também ser alargada a esta zona do Médio Tejo, visto as condições serem praticamente as mesmas.

Se o apuramento da verdade sobre estas tragédias nos pode dividir, a reconstrução e a definição de uma estratégia preventiva só nos pode unir.

Fica aqui o meu empenhado contributo.