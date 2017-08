Um ditador será sempre um ditador, mesmo que eleito

A legitimidade democrática de um líder eleito é sempre mais forte e o melhor dos caminhos para escolher quem nos representa ou quem gere os destinos de um país. No entanto, por maior que seja a legitimidade democrática, esta não é um "offshore" ou um salvo conduto que nos permite fazer tudo o que nos apetece, violando a constituição, desrespeitando o Estado de direito, a separação de poderes e, principalmente, os direitos dos cidadãos. É altura de lembrar que Adolf Hitler também foi eleito.

A legitimidade democrática não permite ou justifica tudo, tem limites e é por isso que existem Constituições. Para além de que, o facto de haver eleições não significa necessariamente que se trata de um regime democrático.

Nem a popularidade de Lula se pode sobrepor à justiça, nem as loucuras de Maduro podem encontrar conforto num referendo popular, seja ele forjado ou não. Actualmente, os tiques de ditador assentam cada vez mais nos líderes populistas, mas não podemos permitir que a nova maquilhagem dos ditadores seja a realização de eleições.

Se a situação na Venezuela era, até há uns tempos, apesar de toda a degradação das condições de vida das pessoas, da corrupção, do nepotismo, da irracionalidade das políticas, uma questão de divergência política sobre os efeitos do socialismo revolucionário, desde as últimas eleições legislativas tem-se revelado cada mais um atropelo do "normal funcionamento das instituições" provocado pelo próprio Presidente Maduro e cujo mais recente episódio foi o afastamento da Procuradora Geral da República.

Temos assistido a uma tentativa desesperada de um Presidente a tentar manter o poder, a alterar as relações e equilíbrios do poder e a procurar controlar todas as instituições que garantem a separação e transparência dos poderes. É um Presidente e um regime que prendeu opositores, que impediu opositores de serem candidatos recorrendo a acusações ridículas e à manipulação da justiça, que levou o país à pobreza e que, no fundo, torceu as regras democráticas.

Nesta fase, e perante os factos que são conhecidos, não pode haver hesitações sobre de que lado deveremos estar ou que devemos apoiar. Ou estamos ao lado do ditador ou estamos contra ele. Não pode haver hesitações.

Tentar justificar o que quer que seja nas iniciativas de Nicolas Maduro é ser conivente. Tentar demonstrar que a sua oposição é muito dura na rua, é ser conivente com o regime.

Receber dinheiro, como fez Pablo Iglesias e o Podemos, de regimes como o da Venezuela, é ser conivente com todas estas detenções e homicídios.

Convidar representantes do partido de Maduro para eventos na Europa é ser conivente com a agressão ao povo e à democracia como ocorre na Venezuela.

Escrevo este texto porque já não suporto a dualidade de critérios de alguns partidos e comentadores perante o que passa na Venezuela. A credibilidade que damos às suas posições e opiniões por cá, sejam sobre assuntos nacionais ou exteriores, não pode ser dissociada das suas posições sobre alguns regimes e atropelos à democracia e aos básicos valores democráticos.

Sempre que ouvirem Francisco Louçã a falar de valores democráticos e em respeito pelos direitos do povo em Portugal, lembrem-se do apoio que ainda dá ao regime na Venezuela. Sempre que ouvirem Boaventura Sousa Santos falar de direitos e justiça social em Portugal, não se esqueçam que é ele o grande defensor da "justiça social" promovida por Maduro na Venezuela. Sempre que ouvirem o Bloco de Esquerda a falar de justiça e progresso lembrem-se da quantidade de vezes que defenderam o modelo da revolução bolivariana de Chavez e Maduro e as consequências que teve no país. Sempre que ouvirem o PCP e o Bloco, além de alguns iluminados da esquerda radical do Partido Socialista a falar de justiça social em Portugal, lembrem-se dos resultados do modelo que ainda defendem na Venezuela. Sempre que ouvirem a Mariana Mortágua a propor mais impostos ou mais justiça social lembrem-se que é a tal que considera que a "degradação da América Latina se deve ao neoliberalismo". Será que Lula da Silva, Chavez, Maduro, Mujica ou Evo Morales eram todos perigosos neoliberais?

Termino este artigo sublinhando a posição exemplar do governo português, que recebeu o apoio do PSD, no não reconhecimento dos resultados da recente votação na Venezuela. Preocupa-me sim a falta de acção e coordenação do governo no apoio às comunidades portuguesas na Venezuela e aos que têm regressado a Portugal.