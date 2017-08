Mação: não se perderam vidas mas foi-se parte da alma

As labaredas já terminaram mas o cheiro intenso a queimado e a cor cinzenta do horizonte impede-nos de esquecer. Foram quase 20 mil hectares de floresta, 14 casas de primeira habitação ardidas, total ou parcialmente, mais de 30 aldeias atingidas pelo fogo, 10 pessoas feridas, além de barracões, viaturas e máquinas destruídas. Não houve mortos nem feridos graves, não arderam empresas nem houve aldeias que tivessem sido totalmente devastadas, mas a tragédia de Mação doeu muito. Doeu muito pela destruição causada, doeu muito porque há anos que alertamos que isto podia acontecer, doeu muito porque nos esforçámos para o evitar. Este fogo provou que mesmo quem faz tudo o que está ao seu alcance não está livre da tragédia. É preciso fazer mais, mudar o território e a floresta tal como, desde 2003, é repetido pelo eng. António Louro.

Em Mação, desta vez não houve mortos mas parte da nossa alma ardeu. Ardeu como nunca, ardeu mais rápido, mais intensamente, ardeu descontroladamente, um fogo que veio de fora e que entrou por várias portas sem pedir licença. Um fogo que nos chegou pela porta de dois concelhos vizinhos que há anos sofrem do mesmo problema e das mesmas ameaças e que, connosco, formam aquilo a que muitos já chamaram o "pulmão verde da Europa".

Mas se o fogo está apagado, a nossa, a minha consciência, não nos deixa ficar calados. Há muito que em Mação, não só mas sobretudo em matéria de fogos ou florestas, não há um partido PSD ou PS, há um partido que tomamos chamado Mação e uma estratégia que tem unido quase todos.

Após este fogo há muito por explicar, há responsabilidades por pedir e há decisões políticas a tomar. É disso que vamos tratar, reconstruir o que foi destruído, responsabilizar quem prevaricou.

Porque temos a consciência tranquila não nos calaremos e alguém vai ter de explicar a esta população como é possível que este fogo tenha percorrido três concelhos, estando, segundo a Proteção Civil e o Governo, os meios suficientes no terreno, e mesmo assim arderem três concelhos e só num deles, no de Mação, que foi o último e onde mais tarde chegou o fogo, ter ardido mais do dobro do que nos outros dois? É estranho e até suspeito.

Porque revolta, revolta a forma amadora, leviana e de alguma soberba como a nova "gestão" da Autoridade Nacional de Proteção Civil geriu a operação em Mação, à semelhança de Pedrógão Grande, há opções estratégicas que foram tomadas que é preciso revelar, investigar e punir. Curiosamente, os amadores neste processo não são nem foram os bombeiros voluntários como alguns tentam fazer crer. Os incompetentes desta história têm nome, não são voluntários mas são muito pouco profissionais.

A culpa não pode morrer solteira.

O primeiro-ministro, a ministra da Administração Interna e o seu secretário de Estado decidiram nomear um conjunto de "boys and girls" para a Proteção Civil meses antes da época de incêndios, escolheram para o Comando Nacional não o melhor mas o mais "simpático" politicamente, o que surpreendeu os pares, e agora temos o resultado. É de opções de comando e de opções políticas que falamos.

Não falo sequer do SIRESP, pois os bombeiros já nem contam com o sistema tantas são as falhas que revela. Falo de afetação de meios, de deslocalização de meios aéreos e terrestres para concelhos de outros distritos quando os dados da evolução do fogo e as previsões atmosféricas sugeriam outras opções. Mação serviu de "saco de lixo" ou de corta-fogo para outros incêndios, foi essa a opção do comando nacional da Proteção Civil. Mação foi preterido no envio de meios em relação a outros concelhos do distrito vizinho, onde o risco era menor e a propagação menos provável. Talvez Mação tenha pago a fatura de querer ser pioneiro, incómodo e de dar o exemplo. Isso tem irritado muita gente e criado muitas invejas.

Volto a repetir o que já aqui escrevi em artigos anteriores: para impedir que isto torne a acontecer não é preciso comprar mais aviões ou mais helicópteros.

Em primeiro lugar, é preciso fazer a verdadeira reforma da floresta, sem preconceitos ideológicos ou agendas escondidas de onde resulta a "manta de retalhos" que há dias foi aprovada no Parlamento e contra a qual votei orgulhosamente. Em segundo lugar, é preciso que os políticos na área da Proteção Civil e os comandos operacionais nacionais mudem de vida, que deixem de trabalhar quem sabe e quem está no terreno, que não sejam escolhidos em função da conveniência partidária mas pela sua competência operacional, mas sobretudo que os decisores políticos não interfiram no trabalho dos bombeiros e de quem está ou conhece o terreno.

Resta-me deixar uma palavra de reconhecimento para os autarcas de Mação, em particular para o presidente Vasco Estrela, para os bombeiros, para os homens das máquinas de rastos, verdadeiros heróis, e para os milhares de cidadãos que de alguma forma ajudaram a combater o fogo ou que voluntariamente contribuíram para minimizar os danos.