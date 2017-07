Nacionalizar o que é bom, “bruxelizar” o que é mau

O projeto Europeu tem defeitos, enormes virtudes e um histórico de renovação e de grandes conquistas, a maior de todas elas: a Paz. Ninguém é obrigado a ser europeísta, a gostar mais ou menos do projeto Europeu ou a querer partilhar a sua soberania com mais 27 países. O que não é justo é que não se diga toda a verdade aos portugueses sobre o papel que a Europa tem em Portugal e o contributo solidário que dá a milhões de portugueses todos os dias.

Vem isto a propósito do anúncio feito pelo Primeiro-Ministro relativo à aquisição de “500 autocarros amigos do ambiente”. Dezenas de autarquias, autarcas, empresas públicas e privadas de transportes, diversos governantes e muita comunicação social assistiram ao anúncio de que o "Governo ia financiar a aquisição 510 autocarros: 438 a gás natural e 72 elétrico" num valor próximo de 145 milhões de euros.

Ouvi o discurso do primeiro-ministro que nem por um segundo teve a transparência de explicar a operação. Na verdade não é bem assim, 85% do valor será pago pela UE através do POSEUR (Portugal 2020 - Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), ou seja, será pago pela União Europeia, pela Alemanha, França, Polónia, Suécia, Reino Unido, Letónia, Hungria, Finlândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Áustria, ou seja, por todos aqueles “ultra-liberais, fascistas, capitalistas e imperialistas” que a Geringonça tanto critica.

Dos 15% restantes deste investimento, a componente nacional, ainda não é claro que fatia caberá às empresas e ao Governo. Na verdade, apesar de ser um investimento anunciado pelo primeiro-ministro e politicamente propagandeado pela Geringonça, a participação que resulta do Orçamento de Estado é quase nula. António Costa limita-se a aproveitar mais uma linha do Portugal2020, que foi colocada por Poiares Maduro no acordo de parceria entre Portugal e União Europeia e que tantas críticas tem recebido do Ministro Pedro Marques e do próprio António Costa.

Este “esquecimento” do papel da UE no discurso dos nossos dirigentes não é novo, nem mesmo um exclusivo de governos de esquerda ou mesmo de Portugal. É recorrente e acentua-se com o oportunismo político de António Costa para quem a União é útil para arcar com as responsabilidades dos nossos problemas ou com a autoria moral dos nossos sacrifícios. Partilhar com a União Europeia os proveitos de investimentos em empresas, hospitais, equipamentos sociais ou outras infra-estruturas é algo bastante raro.

Este exemplo dos autocarros é apenas mais um onde o poder político nacional usurpa os louros de algo que só é possível graças à solidariedade europeia. É graças a este tipo de comportamentos que por toda a Europa se coloca cada vez mais em causa o projecto europeu. Aos cidadãos só são apresentados os problemas que resultam da UE, já os méritos e os proveitos são “nacionalizados” pelos respetivos governos.

É por tudo isto que digo que em cada inauguração de um investimento europeu em Portugal, além do governo, além do autarca ou além do empresário, deviam descerrar a placa ou usar da palavra, Eurodeputados, Comissários Europeus ou Embaixadores de outros outros países europeus. Acredito que tal gesto contribuiria para uma maior transparência na relação entre os Portugueses e a UE.

A fragilidade do projeto Europeu resulta de muitos erros próprios, mas também do oportunismo de demasiados dirigentes políticos. Ainda este semana li estupefacto que Catarina Martins, líder do BE, desafiava o governo a aproveitar dois instrumentos da UE para recuperar os prejuízos da tragédia de Pedrogão. Então mas o BE já não quer sair da UE? Já não quer sair do Euro?

São as culturas oportunistas e populistas, que exploram as fragilidades e deliberadamente omitem as oportunidades, que fragilizam o projecto europeu e a própria democracia.

P.s.

Resta ainda saber qual será a transparência destes acordos, pois todos já conhecemos os resultados e polémicas em que governos Socialistas se envolvem sempre que arrancam com um “grande projeto nacional”, foram os Magalhães e a famosa fundação, foram as barragens e as eólicas. Espero que desta vez não acabe tudo em tribunal ou em mais um escândalo nacional.